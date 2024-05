El nuevo Alone in the Dark es un fracaso comercial

El pasado mes de marzo llegó al mercado el nuevo reboot de Alone in the Dark. En su momento, la recepción crítica fue mixta, con la mayoría de las opiniones señalando que aquí hay buenas ideas, pero la ejecución dejó mucho a desear. Ahora, Embracer Group ha señalado que no se cumplieron las metas de ventas para este título.

De acuerdo con su más reciente reporte financiero, Embracer Group reveló que el nuevo Alone in the Dark, así como Outcast: A New Beginning, no lograron alcanzar las expectativas de ventas que se tenían para este proyecto. Aunque no se compartieron detalles específicos, SteamBD reveló que el pico de jugadores de Alone in the Dark fue de solo 1,628.

Esta información llega a nuestras manos a un mes de darse a conocer que Embracer Group había despedido a un gran número de sus empleados. Sin embargo, no todas son malas noticias, puesto que la compañía también ha revelado que Tomb Raider I-III Remastered, Star Wars: Battlefront Classic Collection y South Park: Snow Day! lograron cumplir con sus metas de ventas, incluso cuando estos dos últimos títulos sufrieron de una recepción mixta o pobre.

Respecto al futuro de Embracer Group, a finales del 2024 estará disponible Kingdom Come: Deliverance 2, del cual se esperan ventas similares a las de Dead Island 2. Junto a esto, también están en puerta Killing Floor 3, Disney Epic Mickey: Rebrushed, Hyperlight Breaker, Gothic Remake, Titan Quest 2, así como otros tres “lanzamientos importantes no anunciados”.

En total, se espera que se lancen más de 70 juegos durante el año fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2025. Regresando al fracaso de Alone in the Dark, es muy probable que esto ocasione que la serie vuelva a ser congelada, o incluso Embracer Group ya no tenga la intención de darle una nueva oportunidad. Solo nos queda esperar para ver cuáles son los planes de esta compañía para la propiedad. En temas relacionados, puedes checar nuestra reseña de Alone in the Dark aquí.

Nota del Autor:

Es una lástima que propiedades tan importantes para el medio caigan en las manos de equipos que no saben manejarlas adecuadamente. Si bien el nuevo Alone in the Dark tiene sus méritos, no es la experiencia que muchos esperaban y, como resultado, fue un fracaso comercial.

Vía: IGN