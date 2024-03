Review – Alone in the Dark

Este año los lanzamientos de videojuegos se han mantenido interesantes, pues con tan solo tres meses que han pasado ya hay candidatos a llevarse el GOTY. Y algo que lamentablemente será escaso son los títulos de terror, al menos si hablamos de grandes productoras, pues hasta este momento Silent Hill 2 es el único que podría considerarse como el más grande a llegar. Sin embargo, también tenemos un regreso bastante peculiar hablando del horror, y ese es justamente el de Alone in the Dark, franquicia que dio sus primeros pasos en 1992 con todo el poder que podían dar las computadoras de aquella época. Y que no está de más decir, llegó para hacer escuela en la industria gracias a su gameplay estilo tanque en el que un personaje exploraba las profundidades de una mansión. Es muy claro que este juego inspiraría a otras franquicias importantes del medio como lo han sido Resident Evil y Silent Hill, pero que desgraciadamente no supo evolucionar de forma correcta en comparación a la creación de Capcom. Y eso hizo que las secuelas no tuvieran el éxito esperado, a pesar de que todos los lanzamientos posteriores no son completamente malos.

Esto nos lleva al año 2018, cuando Atari ya no tenía idea de qué hacer con la propiedad intelectual, por lo que llegó a un trato con ni más ni menos que THQ Nordic para ceder los derechos. Y como resultado, pusieron a trabajar a Pieces Interactive en lo que en un inicio se trataba de un remake de la aventura original, pero que al final ha tomado un rumbo distinto por el bien mayor. Fue así que mediante una emisión especial del publisher en la que dieron a conocer muchos de sus juegos, conocimos esta prometedora entrega que decía ser el retorno triunfal de la saga pionera del survival horror. Razón por la cual los fans del género y tal cual la franquicia se han emocionado por conocer más detalles sobre el proyecto apalabrado. Inicialmente iba a ser lanzado para finales de 2023, pero por razones que no han quedado claras se retrasó hasta enero de 2024, y ese no sería el único atraso, puesto que un mes antes de la fecha se pasó ahora definitivamente a marzo del mismo año. Afortunadamente, esto último se cumplió, pues será cuestión de horas para que se ponga a la venta al pública para cuando este texto se ha publicado.

Y sí, como ya habrás adivinado, hemos tenido la oportunidad de probar el juego con algunos días de anticipación, todo con el objetivo de darles a conocer a ustedes si valdrá la pena hacer el gasto en su día de lanzamiento. Como siempre, hemos revisado los puntos clave, incluyendo la historia, rendimiento, música, diseño y la jugabilidad. ¿Alone in the Dark 2024 será ese regreso glorioso que los fans han estado esperando por años?, o tal vez, ¿Es mejor que el original se quede como un buen recuerdo de los años 90? Bueno, eso lo vamos a averiguar en una nueva Atomix Review que se ha preparado para ustedes, por lo que es momento de tomar una linterna y adentrarnos en este mundo lleno de secretos y monstruos.

La sobrina y el detective entran en acción

La primera diferencia que tenemos en el remake de Alone in The Dark respecto al original es la historia, esta nos narra el mismo escenario pero con hechos totalmente diferentes. Por lo que podríamos considerar al videojuego más un reboot de la franquicia, y eso no es propiamente malo, al contrario, tiene algo que aportar a quienes ya eran fans.

La época es de los 1920 en el sur de Estados Unidos, cerca de Nueva Orleans para ser un poco más específicos. En dicha parte del mundo un hombre conocido como Jeremy Hartwood le ha mandado una sospechosa carta a su sobrina Emily. Esta le dice que quiere abandonar su hogar con urgencia, siendo la morada la famosa mansión Decerto, la cual no se utiliza como casa familiar, sino como un sanatorio de personas dañadas mentalmente.

Ante este papel, la chica no se lo piensa dos veces para ir a echar un vistazo sobre los tratos que le da el personal a su tío, pero no lo hace sola, ya que le hace compañía el detective Edward Carnby para que arreste a los responsables en caso de ser necesario. Así es como llegan al lugar, tan solo para enterarse de que el mentado Jeremy no aparece por ningún lado dentro de la gran edificación.

El caso es que la misión asignada para ambos es encontrar al hombre para que no se vaya a lastimar por su condición, y también por el hecho de que cosas extrañas suceden en este lugar. Empezando por los comportamientos extraños de otros pacientes, incluso la actuación de quienes trabajan en el lugar, ya sea enfermeras o hasta el especialista en psicología.

Pero no es lo único de lo que deben preocuparse, ya que un extraño talismán que se ha quedado como pista los transportará a tierras oscuras, mismas que esconden a criaturas sacadas de una pesadilla estilo H.P. Lovecraft. Por lo que no solo deberán velar por la salud de Jeremy, sino también su propia integridad en el lugar aparentemente hechizado.

Algo a resaltar es que el jugador tiene la opción de utilizar a cualquiera de los dos protagonistas, quienes toman caminos separados, pero que en ciertos momentos clave cruzan caminos. Y a pesar de que muchos de los acontecimientos son básicamente los mismos, existen algunos exclusivos de cada personaje, así los fans deberán pasar ambas historias.

Con todo este trasfondo inicial, podemos decir que la narrativa que se nos cuenta es superior a la original, y eso se debe a que las motivaciones de los personajes tienen más elementos de interés en comparación al clásico de 1992. Al inicio se siente con elementos predecibles, pero poco a poco se vuelve más compleja y logra tener ese toque de enganchar a quien esta probando el videojuego.

Genuinamente no voy a discutir que la historia es entretenida y con giros de tuerca que tal vez no se ven venir. Eso sí, para que arranque bien toma casi tres capítulos del total del juego, y son cinco por cada personaje.

Decerto es el centro de todo

Primero establezcamos en qué género podemos meter a Alone in The Dark, y se trata de un lanzamiento estilo survival horror con toques ligeros de acción, que puede parecerse ligeramente a los remakes de Resident Evil 2 y 3. Solamente que aquí el equilibrio entre el combate y los acertijos a resolver se inclina más hacia un lado en específico.

La mira del personaje cambia de forma completa en comparación al original, pues ahora es el tercera persona sobre el hombro cuando antes se contaba con cámara fija y los típicos controles de tanque. Afortunadamente, eso ha cambiado para adaptarse a estos tiempos y puede ser el justificante para que nuevas personas se sumen por primera vez a la franquicia.

El área central del juego es la mansión Decerto, lugar donde nos vamos a desplazar por diferentes habitaciones con alguno de los dos personajes, y que no está de más decir, no todas las áreas serán accesibles desde el principio. Y es que como todo juego del género, deberemos ir desbloqueando secciones conforme va avanzando la historia.

Algo que está muy presente es el elemento de backtracking, con la obtención de objetos clave que nos llevarán a resolver acertijos para consecuentemente avanzar hacia más secciones de la mansión. En un inicio los acertijos son sencillos y hasta intuitivos, pero conforme el juego va progresando será necesario tomarse un minuto para empezar a deducir las pistas.

Pocas son las ocasiones en las que el jugador realmente se puede atorar con algún acertijo, y cuando lleguen estos momentos es muy importante revisar nuestro inventario, ya que podemos encontrar pistas en los documentos que vayamos encontrando. No es necesario leerlos todos, pero es recomendable para también nutrirse un poco de la narrativa.

Llama la atención que al menos en este juego no hay una maleta tal cual para llevar el inventario, por lo que a pesar de llevar todos los objetos con nosotros, en ningún momento se nos va a terminar el espacio. Lo cual hace de la experiencia algo más llevadera, y dando a entender que quieran al jugador centrando la atención en los diferentes puzzles.

Retomando precisamente esta parte, se tiene la opción de agregar las notificaciones que le dicen al usuario a donde debe dirigirse para progresar con la historia, esto para hacer del juego una experiencia más fluida. Pero ojo, eso no significa que van a resolver los acertijos, eso le quitaría totalmente la razón de ser al videojuego.

Con todo esto en mente, esta parte del título es sencilla de entender, y poco a poco el jugador sabrá a qué lugares ir en base a los objetos que se vaya encontrando, resolviendo un rompecabezas dentro de su cabeza. También hay que decir, que una vez se consigue el mapa, hay indicaciones que nos dicen las áreas ya limpias para no perder el tiempo en lugares que ya tenemos explorados en su totalidad.

El lado oscuro de la mansión

Ya exploramos la parte básica del juego que son los acertijos y exploración con backtraking de por medio, pero también hay que hablar del elemento de terror que nos trae a la mesa el lanzamiento. Y es que en ciertos momentos específicos de la aventura seremos transportados a mundos alternos con toques lúgubres para que el jugador entre en tensión.

En estas áreas se tiene un poco más de control, es decir, son sitios en el que la movilidad será más lineal como títulos de Naughty Dog al estilo de The Last of Us. Habrá uno que otro acertijo de por medio, pero ahora con el peligro de que hay enemigos deambulando por el escenario, y para vencerlos tendremos armas a nuestra disposición.

Las herramientas van desde una pistola de mano sencillo hasta una ametralladora, y aquí es cuando se empiezan a tener ligeros problemas con el título, pues parece que los desarrolladores no tuvieron tanto interés en hacer del combate algo interesante. Esto empieza precisamente con las armas, dado que no se pueden mejorar en lo absoluto y tampoco hay gran variedad, solo existen cuatro en todo el juego.

Por su parte, los objetos de distracción no se pueden guardar, entonces si quieras lanzar una botella o un ladrillo solo será posible encontrándolos en el escenario y haciendo el lanzamiento básicamente al instante. Los objetos secundarios son para que el jugador pueda pasar sin ser visto, pero el sigilo tampoco es algo que se haya pensado muy bien.

Los controles de apuntado con las armas son sencillos de utilizar, pues con el gatillo izquierdo apuntamos y con el derecho se dispara, aunque a veces se tiene un poco torpe por la mira que no es muy precisa. En cuanto a las municiones y bebidas para recuperar vida, se pueden encontrar en partes del escenario como cajones y demás, los enemigos no las sueltan como pasaría en otros juegos del estilo.

Me extraña bastante que no hay algún tipo de mejora de armas, pues casi todos los juegos del estilo se manejan así para que el jugador sienta un progreso en cuanto a crecimiento de personaje. Algo que tampoco está presente es algún tipo de tienda para comprar objetos básicos para esos momentos de quedarse sin balas, entonces si el jugador es imprudente matando todo lo que hay al paso, habrá momentos en donde deberá tratar de esquivar a los monstruos para pasar el escenario.

La parte de terror es otro elemento a considerar, pues como varias secciones están bastante iluminadas, ese elemento de tensión no está tan presente y por ende hasta puede ser hasta predecible cuando habrá un jump scare. También hay jefes presentes en la aventura, pero son realmente pocos y no suponen un reto si vas bien suministrado de balas en el inventario.

No mentiré que al cambiar al mundo paralelo por primera vez si da una ligera sensación de que las cosas se van a poner cada vez peor, ilusión que es cortada cuando la ambientación ya no es tan lúgubre y los enemigos se van repitiendo constantemente. Eso sí, habrá momentos en los cuales alguno te tome por sorpresa y querrás eliminarlo por haberte generado un ligero susto.

Toques vintage en arte y música

Entre los elementos que destaca el juego es en la parte artística que vemos dentro de la mansión, pues esos detalles que nos llevan a aquella época de los Estados Unidos se ha trabajado bien. Además ese sentimiento estilo Noire y de detectives gusta bastante junto a los filtros que se usan para agregar color a la aventura, esto con el uso del Unreal Engine 4 en sus últimas versiones.

También en momentos concretos la parte del motion capture en personajes luce bien, sobre todo en los actores que interpretan a los protagonistas, que hablando de ellos, hacen una excelente interpretación. Las figuras que prestan su cara son ni más ni menos que Jodie Comer (estrella que va en ascenso) y David Harbour (quién es bastante conocido por hacer a Hopper en Stranger Things).

El rendimiento del título tiene sus detalles, con dos opciones que se ponen a disposición del jugador, la de rendimiento que llega a los 60 FPS y la de gráficos, la cual mejora un poco esta parte pero tampoco es un cambio gigante. Ya dependerá del usuario si quiere un movimiento más fluido o si va por el aspecto de mejor calidad posible.

El juego tampoco se salva de tener ligeros errores, ya que en un par de ocasiones me encontré con algunos bugs, como el de habitaciones que se quedaron inexploradas (color rosa en el mapa) a pesar de que ya no había nada por resolver. Y también colisiones de paredes imposibles que hacia mi personaje se atorara sin posibilidad de salir hasta hacer un reset en el juego.

Pasando a la parte musical, digamos que se hicieron piezas para introducirnos de lleno a este entorno antiguo con toques de jazz, que nos pone completamente en el papel de detectives, ya sea si estamos usando a Edward o Emily. También saben colocar temas de tensión para los pocos escenarios en donde hay oscuridad, así los jumpscares tienen sentido de existir, y si bien los monstruos no son tan atemorizantes, la música mantendrá alerta al jugador.

También los efectos son algo en cuanto ambientación de terror, sobre todo los de monstruos jadeando en la oscuridad y cuando en Decerto se cierran las puertas de manera automática. Debo decir que se hizo un trabajo muy bueno en el apartado sonoro general, y eso hace que las batallas no tan satisfactorias se eclipsen ligeramente.

Algo le hizo falta a este remake

En conclusión, Alone in the Dark es un videojuego que trata de tomar lo mejor de las tendencias de survival horror con acción para crear su propio juego, pero el problema es que en el camino no propone algo lo diferencie de los demás en cuanto a jugabilidad. Y eso hará que tal vez pase desapercibido por el hecho de sentirse ligeramente genérico en su intento de emular.

Claro, no voy a negar para nada que la historia me mantuvo enganchado cuando tomó el ritmo correcto, y el hecho de resolver los acertijos en Decerto no está tan mal, aunque el problema más notorio es combatir con los monstruos, pues las armas son limitadas y tampoco es como que causen mucho miedo. Eso sí, la música ayuda a que el jugador se pueda sentir en peligro en partes puntuales de la aventura.

Podríamos decir que fue un intento decente de traer de regreso a la franquicia, pero al final le faltó algo de impacto, lo cual se podría corregir con otra entrega que no sé si sea posible de desarrollar después del acogimiento que los fans le puedan dar. No es un juego desastroso, pero sí ligeramente decepcionante por las expectativas que se le tenían debido a que su nombre tiene la carga de ser pionero en el survival horror.

No recomendaría hacer su compra de manera instantánea, pues en sus primeros días lleva un precio de $60 USD, y la verdad, no lo vale por mucho que tenga elementos decentes. Si quieres probar Alone in The Dark, te sugiero esperar a un descuento luego de algunos meses o simplemente tener paciencia en caso de que por algún milagro lo agreguen a Game Pass.

Recuerda que estará disponible el 20 de marzo en PS5, Xbox Series X/S y PC.