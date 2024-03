Surge clasificación del remake de Silent Hill 2

El remake de Silent Hill 2 es uno de los proyectos más esperados de Konami y Bloober Team. Si bien con cada nuevo vistazo al juego parece que la emoción del público disminuye, aún hay aquellos que desean tener este título en sus manos, algo que podría pasar en cualquier minuto, puesto que ya hay una clasificación oficial para esta entrega.

De acuerdo con Gematsu, el remake de Silent Hill 2 ya cuenta con un registro oficial en el sistema de clasificación de Corea del Sur. Aunque no se proporciona información adicional, esta es una indicación de que el lanzamiento de este título podría suceder en cualquier momento. Usualmente, la documentación de este tipo se lleva a cabo un par de meses antes de la llegada de un juego.

Recordemos que previos rumores indicaban que Silent Hill 2 estaría disponible en febrero de 2024. Como seguramente ya lo saben, esto no sucedió, y por el momento no hay una fecha de lanzamiento para el remake. Sin embargo, en el pasado State of Play sí tuvimos un vistazo a este trabajo, el cual no fue del agrado del público en general.

Ante la respuesta negativa de este avance, Piotr Babieno, presidente de Bloober Team, señaló que el material que se mostró en el State of Play estuvo a cargo de Konami, y no representa el juego en el que han estado trabajando. De esta forma, muchos aún tienen la esperanza de que este título sea el esperado remake que le dé nueva vida a la serie.

Por lo mientras, solo nos queda esperar a que más información esté disponible. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las declaraciones de Piotr Babieno aquí. De igual forma, Silent Hill: Ascension hace revelación que enoja a los fans.

Nota del Editor:

Los fans de Silent Hill están en lo que podría ser el inicio de una nueva etapa dorada para la serie. The Short Message fue una experiencia entretenida que, pese a sus fallas, presenta un futuro positivo para la serie. De igual forma, proyectos como Silent Hill: f presentan ideas instantes. Si el remake de Silent Hill 2 es un éxito, entonces podemos estar seguros de que el siguiente paso para la franquicia será uno bueno.

Vía: Gematsu