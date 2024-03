Más juegos de PS2 llegarían a PlayStation Plus

Uno de los mayores atractivos de la suscripción a PlayStation Plus Premium, es la posibilidad de disfrutar de algunos títulos clásicos de PS1, PS2, PS3 y PSP en PlayStation 4 y PlayStation 5 por medio de la emulación. Sin embargo, la librería disponible en este momento no es tan grande como a muchos les gustaría. Afortunadamente, esto podría cambiar en un futuro, puesto que una compañía que se especializa en la emulación ya está trabajando con PlayStation.

Por medio de su perfil oficial de LinkedIn, Implicit Conversions, compañía formada por ex-desarrolladores de Ubisoft y PlayStation, ha revelado que ya está trabajando en la manera de llevar juegos de PlayStation 2 a PlayStation Plus Premium por medio de la emulación. Si bien el mensaje ha sido editado para que mencione más trabajos en los que esta empresa ha participado, aún menciona su relación con Sony.

Aunque por el momento no hay información concreta, esto quiere decir que clásicos como el original God of War, Sly Cooper, Jack and Daxter, y otros títulos que marcaron a la generación del PlayStation 2, estarían a nada de estar disponibles en PlayStation 4 y PlayStation 5. Junto a esto, es muy probable que la emulación sea de mayor calidad en comparación con lo que hemos visto desde el lanzamiento de la suscripción Premium.

Recordemos que Sony, a diferencia de Nintendo y Microsoft, prefiere realizar remakes y remasterizaciones de juegos clásicos, en lugar de ofrecer estos títulos al público por medio de un servicio de suscripción. Recordemos que rumores apuntan a que la trilogía original de God of War podría tener remasterizaciones para el PS5.

De esta forma, el trabajo de Implicit Conversions podría estar enfocado principalmente en títulos de third parties, como Okami o Tony Hawk’s Pro Skater 4. Solo nos queda esperar para ver cuáles serán los planes de PlayStation para su servicio de suscripción. En temas relacionados, puedes conocer más sobre las remasterizaciones de God of War aquí. De igual forma, estos son los juegos para PS Plus en marzo.

Nota del Editor:

La emulación es importante, y llevar juegos clásicos a las manos de los usuarios por medio de estos servicios de suscripción es algo que todas las compañías tienen que hacer. Es una lástima que Sony no le dé tanta importancia a esto, pero espero que en un futuro esta perspectiva cambie, especialmente con Jim Ryan fuera de la compañía.

