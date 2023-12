Con el reciente lanzamiento del DLC de Valhalla, muchos fans de God of War que comenzaron con la saga nórdica han expresado su deseo de experimentar la trilogía original de la serie. Para la suerte de estas personas, así como aquellos que conocieron a Kratos durante la época del PlayStation 2, un nuevo rumor ha señalado que una colección remasterizada conformada por los primeros tres juegos de God of War estaría en camino.

De acuerdo con Nick Baker, famoso insider dentro de la esfera de Xbox, en el 2024 PlayStation anunciaría una colección remasterizada conformada por God of War I y II de PlayStation 2, así como God of War III de PlayStation 3. Aunque por el momento no hay detalles específicos, se ha mencionado que este paquete estaría disponible entre el 2024 y 2025. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Soy una persona que durante mucho tiempo se ha lamentado un poco de la dirección que tomó God of War y ha añorado los juegos hack n’ slash OG God of War. Simplemente los amo mucho. Y cuando escuché que esto podría estar sucediendo, se lo conté a un amigo mío que también ama los juegos OG God of War y se emocionó mucho. Y escuché que es posible que remastericen la trilogía OG God of War en PlayStation. Ahora, no estoy 100 por ciento seguro de si se anunciará en 2024 y se lanzará en 2024 o en 2025… esa parte no la tengo clara, pero es lo que he escuchado de la trilogía remasterizada OG de God of War”.

Extrañamente, no se ha mencionado cuál sería el estudio a cargo de este proyecto. Por un lado, Santa Monica bien podría ser el responsable, pero no se descarta la posibilidad de que Bluepoint, quienes se han ganado una fama por sus remasterizaciones y remakes, sean los encargados de darle nueva vida a la aventura original de Kratos.

Junto a esto, se desconoce si Ascension y Chains of Olympus, dos juegos que también forman parte de la saga original de God of War, estén disponibles en esta colección. Aunque considerando que el rumor ha señalado que se trata de la trilogía original, es probable que este no sea el caso. Solo nos queda esperar y ver cuáles serán los planes de PlayStation para Kratos y compañía.

El original God of War llegó al PlayStation 2 en el 2005, y se ganó el corazón de los fans al ofrecer una aventura para adultos. Aquí, los jugadores pueden disfrutar de un hack and slash llenó de acción, puzzles y una historia sumamente interesante sobre la venganza. Este título tuvo tanto éxito que múltiples secuelas en el PlayStation 2 y 3 le siguieron.

Si bien muchos llegaron a pensar que el viaje de Kratos había llegado a su fin tras el lanzamiento de God of War 3 en el 2010, en el 2018 llegó al PlayStation 4 God of War, una secuela que cambió por completo el gameplay, y nos presentó al protagonista en una mitología completamente diferente, y ahora como un padre. Esta nueva saga tuvo un mayor peso emocional, dejando de lado la búsqueda de la venganza para ofreceros un viaje enfocado en lo complicado que puede llegar a ser el criar a un hijo.

Lo último que vimos de la serie fue God of War Ragnarok: Valhalla, un DLC completamente gratuito para el título de 2022, el cual nos presenta un modo roguelike en donde Kratos tiene que enfrentarse a su pasado para tener la oportunidad de tener un futuro. En temas relacionados, ¿tendremos más juegos de God of War en un futuro? De igual forma, el creador de la serie original no está contento con la dirección que se ha tomado.

Nota del Editor:

Como alguien que ama la nueva saga de God of War y no ha tenido la oportunidad de disfrutar de los juegos clásicos, espero que este rumor se vuelva realidad. Más personas necesitan experimentar estos juegos clásicos, y su remasterización explicaría por qué aún no han llegado a PlayStation Plus, y le darían un lanzamiento notorio a PlayStation para el 2024 o 2025.

Vía: Nick Baker