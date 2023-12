¿Habrá más God of War en un futuro?

Pese a que todos pensamos que la historia de God of War: Ragnarok había llegado a su fin tras los créditos del título, Santa Monica nos sorprendió al lanzar Valhalla, una expansión completamente gratis que no solo agrega un nuevo modo de juego, sino que también nos presenta una sustancial historia que funciona como un epílogo para Kratos. Ahora, tal parece que este no es el final para este personaje.

Por medio de su cuenta oficial en Twitter, Orion Walker, escritor senior de Santa Monica, compartió un mensaje en donde señaló que el final de Valhalla bien podría no significar una conclusión a la historia de Kratos. Esto fue lo que comentó al respecto:

“¿De verdad creen que los créditos son el final de la historia? Vamos. Vamos”.

You really think the *credits* are the end of the story? C'mon. C'mon now. #GodOfWarRagnarokValhalla — Orion Walker (@theorionwalker) December 12, 2023

Si bien Walker no da más información al respecto, su comentario deja la puerta abierta ante la posibilidad de ver una nueva entrega en el ambiente Nórdico, especialmente considerando los eventos de Valhalla. De igual forma, no se descarta la posibilidad de que Kratos viaje a otra región para enfrentarse a una nueva selección de Dioses.

Lamentablemente, por el momento no tenemos más información al respecto, y se desconoce si el siguiente gran proyecto del estudio estará relacionado con God of War, o si será algo completamente diferente. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá. En temas relacionados, aquí puedes checar nuestro video de Valhalla. De igual forma, esta expansión dura más que Modern Warfare III.

Nota del Editor:

Aún no término este DLC, pero cada segundo que me la paso en este roguelike es sumamente divertido, y la historia es un punto focal que no me esperaba. Esta es, sin lugar a dudas, una de las mejores expansiones que han estado disponibles a lo largo de este año.

Vía: Orion Walker