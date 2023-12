Sony explica la ventaja de tener consolas ante una PC

Algo que a día de hoy se percibe como una gran duda en la industria de los videojuegos es el hecho de por qué comprar una consola, pues al final muchos de los títulos grandes terminan llegando al mercado de la PC, grandes ejemplos de eso han sido el lanzamiento de Marvel’s Spider-Man, God of War (2018), Horizon Zero Dawn entre otros que vienen en camino. Por eso se considera que a larga actualizar la computadora resulta ser más factible debido a que se trata de un catálogo más amplio.

Mediante una nueva entrevista, el ejecutivo de Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, ha mencionado que consideran mejor que se tenga una consola, y eso es porque se trata de algo más inmediato en comparación a la PC y todo lo que toma investigar las mejores opciones. Es decir, que es mucho más caro armar estos dispositivos, y que con la consola encuentras algo más sólido y que claramente es inmediato de consumir, pues solo se instalan los juegos y el usuario se pone a jugar.

Aquí lo mencionado:

Si quieres jugar juegos de PC con el mismo rendimiento de GPU [unidad de procesamiento de gráficos] y así sucesivamente como el PS5, tienes que gastar dinero y tiempo para construir tu propio PC. Mientras que hacerlo puede ser gratificante, una consola dedicada permite a cualquier jugador disfrutar de juegos del mismo nivel técnico justo fuera de la caja.

A esto se ha añadido que se ha conseguido que Sony se pueda hacer de un público definido, y eso es gracias a que se lanzaron productos fuera de los videojuegos, teniendo a las series o el cine como ejemplos, este año con la serie de The Last of Us y la película de Gran Turismo. Pues mucha gente al ver este tipo de producciones, se han acercado a comprar una consola PS5, todo con el fin de probar los orígenes de aquello que vieron por primera vez en la televisión.

Vía: PlayStation Life Style

Nota del editor: Pues no podemos decir realmente que una sea más ventajosa frente a la otra, pero podemos comentar que la accesibilidad es mejor en las consolas. Entonces, también ya depende si el jugador es un tanto más casual o si un poco más enfocado en cierto tipo de títulos.