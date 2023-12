Documental de Hideo Kojima ya tiene plataforma

En estos últimos días el nombre de Hideo Kojima ha vuelto a la relevancia después de algunos meses de ausencia, esto lo hemos podido ver con su comentario respecto al tráiler de Mad Max: Furiosa, su aparición en el evento de The Game Awards y también por el primer avance de algo significativo. Esto último es claramente el documental que se había hablado sobre el creador de Metal Gear Solid, mismo que nos va a hablar de su vida y paso por la industria de los videojuegos que tanto queremos.

Desde su anuncio inicial, no se había mencionado mucho al respecto, pero ahora el propio Kojima ha mencionado que el nombre del material es Hideo Kojima: Connecting Worlds, mismo que tendrá su lugar en la plataforma de streaming Disney Plus, aunque en latam esto podría cambiar y pasarse a Star Plus. Por lo que habrá que esperar hasta que finalmente sea lanzado el próximo año.

Aquí el comunicado y el tráiler:

My documentary film "HIDEO KOJIMA: CONNECTING WORLDS" which had its world premiere at the Tribeca Film Festival in New York in June, will be distributed worldwide in the spring of 2024.

The film will be distributed exclusively on Disney+. Directed and photographed by Glen… pic.twitter.com/g56gUSWlw6

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) December 8, 2023