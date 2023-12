Muchas PC quedarán inservibles con el fin de soporte de Windows 10

En estos últimos años, Microsoft ha dejado claro que quieren a todos los usuarios de PC mudándose a su actual sistema operativo, Windows 11, algo que no ha convencido a nadie debido a que no han demostrado que sea óptimo para tener el mejor trabajo posible. Por esa misma razón, se han visto obligados a mencionar que en 2025 no le darán soporte a la versión 10, y en el proceso se confirma que muchas computadoras quedarán inservibles con esta declaración en mente.

De acuerdo con una investigación reciente, poco más de 240 millones de computadoras dejarán de estar vigentes debido al cambio, por lo que algunos usuarios que hayan comprado dispositivos de poco más de tres años atrás podrán actualizar a la versión 11. Y sí, aunque se haga la restauración correspondiente, no habrá manera de hacerlas funcionar aunque tengan la capacidad de conectarse a las redes de internet.

Otro detalle que nos deja saber el estudio, la decisión de Microsoft afecta a uno de cada cinco equipos y eso puede conllevar también a cuestiones del medio ambiente, pues todo eso plástico y circuitos se van a tener que desechar eventualmente. Incluso se hace la comparación el peso de unos 320.000 coches, mucha chatarra que no se sabría comentar que puede haber alguna infracción para quienes las dejará completamente obsoleta.

Vale la pena mencionar, que los días están contados para que la gente haga los respectivos respaldos de archivos para mudarse a nuevas computadoras, ahorrando en el proceso para comprarlas, también hay afortunados que solo deben ceder a las propuestas constantes que hace Microsoft de mudarse al actual sistema operativo. Esto a menudo lo hacen con menús que prácticamente quieren obligar al usuario a dar el paso hacia adelante.

El 14 de octubre de 2025 es el año indicado para decir adiós a Windows 10. Sin embargo, es posible que sirva algunos meses más después de este corto para dar tiempo a que los clientes hagan sus cambios y traslados.

Vía: Canaly’s Research

Nota del editor: Yo tengo con un equipo la alternativa de mudarme a Windows 11, pero la verdad no daré el paso hasta que no tenga otra alternativa, si ya sirve bien para qué lo haré en este momento. Ojalá dentro de estos meses pulan esta onceava versión para que cuando llegue el día la gente no termine quejándose.