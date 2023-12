Acciones de Microsoft en retroceso por primera vez tras la compra de Activision-Blizzard-King

Fuente: Unsplash

Microsoft es actualmente una de las compañías más importantes del mundo, y uno de los pesos pesados del mundo de la tecnología, moviendo una cantidad de dinero extremadamente alta todos los días. Además, recientemente fue protagonista de uno de los dramas empresariales más mediáticos de los últimos años, en especial para el mundo de los videojuegos: la compra de Activision-Blizzard-King, una de las compañías desarrolladoras y distribuidoras de videojuegos más grande del mundo, por la nada modesta cantidad de 69.000 millones de dólares.

Esta cantidad de dinero es inimaginable para la mayoría de nosotros, pero para darnos una idea, esto es mayor que el PIB de muchos países y es 36.31 veces más grande que el último rescate del presidente Joe Biden a Wall Street durante la pandemia. A pesar de todas las polémicas que se produjeron alrededor de esta compra, Microsoft logró ejecutarla el 18 de octubre, obteniendo todo su catálogo de videojuegos, así como sus ganancias, deudas y propiedades físicas. Posterior a la compra, se pudo observar un incremento paulatino y significativo en el valor de las acciones de Microsoft, pero para el 29 de noviembre de 2023, se produjo una caída que continuó incluso una semana después.

Fuente: Unsplash

¿Por qué retroceden las acciones de Microsoft?

A pesar de la racha alcista, la empresa parece haber encontrado una resistencia importante, habiendo tenido picos máximos de más de 400 dólares por acción, actualmente ronda los 370 dólares. De hecho, esta es la primera vez desde la compra de Activision-Blizzard-King que la empresa se enfrenta a esta situación. Sin embargo, sus ingresos netos no dejan de crecer, por lo que esta resistencia parece deberse más a la actividad de los inversores que a decisiones de la compañía. En el mundo de los videojuegos, Microsoft tiene muchos títulos anunciados, por lo que este pequeño freno en su crecimiento no parece ser un impedimento para este respecto de ninguna forma.

Por otro lado, Xbox la principal plataforma de videojuegos de Microsoft, no ha brillado mucho por su catálogo, por lo que este podría ser otro factor importante en el comportamiento de su valor en bolsa, ya que actualmente no son la primera empresa de videojuegos del mundo, pero sí es su dueña. Todavía no se han anunciado nuevos juegos de la marca de Activision-Blizzard-King bajo la tutela de Microsoft, pero se espera que esto se produzca en el corto a mediano plazo.

¿Cómo afecta la caída de las acciones a los inversores minoristas?

Con respecto a los inversores minoristas, el valor de estas acciones puede ser aprovechado gracias a instrumentos como el trading de CFD o contratos por diferencia, ya que, con esta modalidad, puedes operar sobre los diferenciales de valor de compra y venta de los activos, lo que significa que es posible aprovechar las rachas bajistas y las resistencias. Sin embargo, debes tener en cuenta que este tipo de operaciones son muy riesgosas y debes ir con cuidado, habiendo realizado un análisis de mercado competente. Actualmente, las velas verdes empiezan a ser más gruesas, lo que podría significar un retorno a la racha alcista, pero como siempre es necesario mantener la cautela en este tipo de operaciones.

De cualquier manera, la aparición de buenas noticias alrededor de la compañía matriz de Windows, o el inminente anuncio de videojuegos clásicos o nuevos eSports traídos a las nuevas generaciones, pueden ser el gatillo que dispare las acciones de Microsoft en el futuro, y los inversores estarán esperando dicha oportunidad.

Conclusión

A pesar de la resistencia, Microsoft podría mejorar su cotización en el futuro cercano, debido principalmente al tan esperado Rally de navidad, un período de alza en los valores de bolsa que suele darse casi todos los años en la época decembrina y que deja grandes ganancias a las empresas. Por otro lado, los ingresos de Microsoft no se han reducido a pesar de todo, lo cual podría indicar que a la empresa le va mucho mejor de lo que se podría creer, es por ello que es de esperar que las acciones de la empresa vuelva a crecer en el futuro cercano.