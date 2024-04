Cierran los servidores de LittleBigPlanet 3 para siempre

Aunque ya no esté tan presente como antes, la gente aún jugaba al título de LittleBigPlanet 3, en el cual los jugadores podían crear sus niveles para que otros los probaran, siendo así parte de una franquicia que desembocaría en el último proyecto de Media Molecule. Esto nos lleva a que en el mes de enero se anunciara un cierre de servidores de forma temporal, esto para estabilizar el juego y demás, sin embargo esa frase ha cambiado por un significado totalmente opuesto.

Mediante una actualización en la página de soporte de PlayStation, se ha confirmado que este videojuego se ha ido para no volver, pues en el comunicado mencionan que las complicaciones aparentemente no se han resuelto, por lo que ahora los usuarios ya no podrán tener acceso a las funciones online del juego. Eso significa, que ya no es posible jugar y bajar niveles de gente extraña y obviamente tampoco se pueden subir niveles a la red.

Acá un fragmento del mismo:

Debido a problemas técnicos continuos que provocaron que los servidores de LittleBigPlanet™ 3 para PlayStation®4 quedaran fuera de línea temporalmente en enero de 2024, se tomó la decisión de mantener los servidores fuera de línea indefinidamente. Todos los servicios en línea, incluido el acceso a las creaciones de otros jugadores para LittleBigPlanet 3, ya no están disponibles. El contenido generado por el usuario (CGU) almacenado localmente en tu PS4™ seguirá estando disponible. Cualquier UGC nuevo que crees se puede reproducir en tu PS4, pero no se puede compartir. Las funciones sin conexión, como la campaña, seguirán siendo jugables.

Acá una sinopsis de la franquicia:

Es una serie de videojuegos de plataformas y rompecabezas desarrollada principalmente por Media Molecule y publicada por Sony Computer Entertainment. La primera entrega de la serie, “LittleBigPlanet”, fue lanzada en 2008 exclusivamente para la PlayStation 3 y se destacó por su enfoque innovador en la jugabilidad, el diseño visual y la creatividad de los usuarios. La serie “LittleBigPlanet” ha sido elogiada por su innovación en permitir a los jugadores ser creadores y por promover la colaboración y el compartir dentro de su comunidad. Ha ganado numerosos premios y sigue siendo una de las series más queridas en las consolas de PlayStation, destacándose como un testimonio del poder de la creatividad en el mundo de los videojuegos.

Recuerda que LittleBig Planet3 está disponible en PS3 y PS4.

Vía: Deslisted Games

Nota del autor: Los juegos de crear niveles poco a poco van despareciendo, y no sorprendería que dentro de poco tiempo Sony también cierre los servidores de Dreams. Por ahora, este último juego se encuentra a salvo.