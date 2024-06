Primera imagen de El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante

En caso de que muchos no lo tengan en el radar, House of The Dragon no es la única precuela que está teniendo Game of Thrones, dado que HBO tiene más planes bajo la manga para seguir expandiendo este universo, mismo que parece no tener fin mientras haya más libros de George RR Martin en los cuales basarse. Y por eso se está preparando El Caballero de los Siete Reinos: El Caballero Errante, el cual tomará algunos acontecimientos antes de la historia principal que ya conocemos.

La serie exclusiva de Max estará inspirada en las novelas Tales of Dunk and Egg. La trama sigue las aventuras de Ser Duncan el Alto (Peter Claffey) y su escudero Egg (Dexter Sol). La primera temporada adaptará el primer cuento de la serie, que relata el encuentro entre Duncan y Egg. Transcurre aproximadamente 90 años antes de Game of Thrones, en una época en la que los Targaryen aún gobiernan Westeros.

Acá la primera imagen de la serie:

Esta serie tendrá seis episodios y contará con la participación de Peter Claffey, Finn Bennett como Aerion Targaryen; Bertie Carvel (The Crown), como Baelor Targaryen, y Sam Spruell como Maekar Targaryen. Daniel Ings dará vida a ser Lyonel Baratheon, mientras que Tanzyn Crawford protagonizará a Tanselle la Titana, una titiritera dorniense.

Por ahora no hay fecha de estreno para el programa, por lo que habrá que esperar a noticias por parte de MAX.

Nota del autor: No soy nada fanático de Game of Thrones, pero se nota el amor que la gente le tiene. Eso significa, que agregar más capítulos desconocidos puede valer mucho la pena al final del día.