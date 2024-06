Tráiler de historia del nuevo juego de Avatar

En la actualidad la franquicia de Avatar está tomando un nuevo rumbo, pues en poco tiempo se anunciaron tanto nuevas series animadas y una película que reunirá al equipo legendario de la saga de Nickelodeon, tampoco podemos olvidar el programa de Netflix que llegó este mismo año. Por esa razón, la fama no se puede desvanecer y así tendremos Avatar Legends: Realms Collide, un juego totalmente nuevo con toques de gestión de recursos y RPG para el combate.

De manera sorpresiva se ha lanzado un nuevo tráiler del mismo, en el cual podemos apreciar un poco de la historia, la cual implica un nuevo enemigo a vencer por parte de Aaang, el elegido maestro aire que se quedó como el único en su tipo después del desastre con el país del fuego. Dentro del video se pueden apreciar animaciones similares a las de la serie, incluso la aparición de Korra, un personaje que se coloca bastantes años en el futuro.

Aquí lo puedes ver:

La descripción del juego:

El tráiler muestra varios personajes de todo el universo Avatar, incluidos Avatar: The Last Airbender de Nickelodeon, The Legend of Korra y los cómics y novelas de Avatar. Échale un vistazo para ver a Korra, Aang y otros, junto con la revelación del Padre Glowworm, un espíritu oscuro presentado por primera vez en la novela The Rise of Kyoshi.

En Avatar Legends: Realms Collide, los personajes del universo Avatar se unen en una batalla para restaurar el equilibrio y la armonía en un mundo amenazado por un peligroso culto dedicado al Padre Glowworm, una entidad oscura del Mundo de los Espíritus.