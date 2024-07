Se anuncian figuras de juegos de PlayStation Studios

Algo que se siempre se ha pedido en relación a la marca PlayStation son figuras oficiales de diferentes franquicias, ya sea desde creaciones de Naughty Dog, hasta lo que ha hecho Insomniac Games con su marca franquicia de Ratchet and Clank, la cual se presta para muchos coleccionables. Y con esto mente, el día de hoy se ha dado un anuncio bastante importante, pues Sony consiguió una colaboración que va a interesar bastante a los entusiastas.

Se asociaron con Spin Master, una empresa líder en juguetes para presentar The Shapes Collection, una nueva línea de figuras basada en nuestros los juegos de PlayStation Studios. Incluyendo personajes icónicos de God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West y Ghost of Tsushima. Lo cual con el tiempo puede hacer que lleguen muchos más.

La primera en salir a la venta será la de Aloy y tendrá un precio de $50 USD, de hecho ya se puede apartar pero no hay una fecha clara de lanzamiento, el sitio dice que el envío saldría el 1° de enero del siguiente año, pero puede ser un placeholder.

Más adelante llegarán otras figuras como la de Kratos, Sakai, Varl y hasta Atreus. Pero no hay fechas definidas, aunque los precios se están dando en la página oficial, por lo que quienes estén interesados pueden ir comprando los productos. De hecho, quienes residan en los Estados Unidos o Canadá también pueden ir apartando la suya en Amazon, en el caso de México no hacen envíos por cuestiones de mercados internacionales.

Si quieres hacer la compra, puedes conseguir la preventa en este enlace.

Vía: PS Blog

Nota del autor: La verdad se ven muy bien estas figuras, pero yo no soy de hacer este tipo de compras, al menos que sean cosas de The Legend of Zelda. Sin dudar, los fanáticos de PlayStation van a estar felices.