PlayStation quiere comenzar el mes de la mejor forma posible para todos sus usuarios. De esta forma, han revelado una nueva serie de ofertas imperdibles que no te puedes perder. Además de tener a tu disponibilidad algunos de los mejores títulos third party del momento, en esta ocasión puedes conseguir los juegos esenciales first party con un descuento que no te puedes perder.

A partir del día de hoy, y hasta el próximo 17 de julio, todos los usuarios de PlayStation pueden aprovechar una serie de descuentos de hasta el 50% de descuentos en experiencias que son esenciales para todos aquellos con un PlayStation 5 y PlayStation 4.

Entre todas las ofertas disponibles puedes conseguir Days Gone Digital Deluxe Edition, Dreams, Helldivers Super Earth y WipeOut Omega Collection con una descuento de más de la mitad de su precio original. De igual forma, Blood & Truth, InFamous First Light y MediEvil gozan de una rebaja del 50%. Por su parte, Gran Turismo 7 Digital Deluxe Edition, MLB 2024, Nioh 2 Complete y The Last of Us Part 1 Digital Deluxe Edition y Remastered cuentan con un 30% de descuento.

Estas son solo algunas de las ofertas disponibles en esta ocasión, y puedes conocer más descuentos de este tipo aquí. Recuerda, las rebajas en juegos esenciales estarán disponibles hasta el próximo 17 de julio. En temas relacionados, te decimos qué tal están los Pulse Elite. De igual forma, la media física de PlayStation podría desaparecer.

Nota del Autor:

Estos periodos de descuentos valen mucho la pena. Si bien aún es mejor comprar ediciones físicas, también es cierto que muchos desean ahorrarse grandes cantidades de dinero y disfrutar de muchas experiencias sin acabarse la quincena, y este periodo es justamente para eso.

Vía: Comunicado oficial