La media física podría desaparecer pronto en Nintendo y Playstation

Es un hecho que estamos llegando a un punto en el que contar con media física para videojuegos es un milagro, puesto que poco a poco han ido retirando elementos como los manuales de instrucciones, hasta básicamente quedarnos únicamente con la caja y el disco o cartucho. Quienes han tratado de sacar el negocio adelante son Limited Run Games, pero parece que eso no va a ser suficiente en las generaciones que están por venir, cuestión que seguro preocupará a los más puristas dentro del coleccionismo.

Mediante una nueva publicación en la plataforma de Twitter, el analista importante de videojuegos llamado Matt Piscatella, ha mencionado a algunos usuarios que vayan preparándose para lo peor, asegurando que los movimientos graduales en los que ya no salen juegos de Xbox ya deberían ser normal y no debería ser motivo de preocupación. Es importante señalar que los últimos lanzamientos de la compañía como Hellblade 2 o Hi-Fi Rush! no han salido en disco, y eso también pasó con Pyschonauts 2.

A este comentario le siguió una respuesta que puede ser fatalista para algunos seguidores de otras marcas, dado que el analista menciona que a PlayStation de Sony le queda al menos una generación más de media física, es decir, en la era de PS6 tendríamos los últimos discos. Por su parte, añade que en Nintendo al menos habrá dos, es decir, la generación que va después del Switch y la que sigue de esa; para después eliminar el formato que tanto gusta a los seguidores.

También se ha tomado como ejemplo otro juego que promete mucho, Black Myth: Wukong, el cual no tendrá versión física en disco para las consolas en las que saldrá, pero extrañamente hay una edición especial en producción que lleva mucho contenido como una estatua pero el juego viene en descarga. Por su parte, también vimos los inicios con Red Dead Redemption 2, el cual en su edición de coleccionista no se incluía el juego, se debía comprar a parte.

Nota del autor: Será muy triste el momento en que tengamos que despedirnos de los juegos físicos, y será el fin de un negocio para las tiendas que se dediquen a ese rubro. Que triste imaginar que luego veamos al nuevo Mario saliendo pero en Limited Run Games.