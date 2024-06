Dr. Disrespect se encuentra en polémica con menor de edad

De forma reciente salió a la luz una noticia que puede ser fuerte para quienes admiran al creador de contenido que se hace nombrar Dr. Disrespect, dado que su marca patrocinadora, Turtle Beach ha decidido cortar lazos con este de manera sorpresiva, o al menos eso piensan muchos. Y es que el usuario se ha hecho conocido por diferentes polémicas, por lo que todo se le ha acumulado hast aun punto en que se ha quedado sin la confianza de ninguna marca que le pueda aportar dinero.

Esto llega en un momento en el que Guy Beahm está pasando por acusaciones en las que mencionan ha tratado de acosar a menores de edad en la plataforma de Twitch, razón por la cual se le baneó de dicha plataforma hace poco más de cuatro años atrás en el pasado. También hay un nuevo informe de Bloomberg que corrobora las afirmaciones actuó de manera inapropiada, lo cual no es para nada legal.

En su momento, los Auriculares Dr Disrespect Limited Edition Stealth 700 Gen 2 MAX se vendieron por $200, pero los usuarios de Reddit notaron que todas las menciones del usuario, incluidos sus productos de marca, habían sido borradas silenciosamente del sitio de Turtle Beach.

Tres fuentes familiarizadas con el incidente dijeron que el transmisor streamer intercambió mensajes “sexualmente explícitos” con una menor utilizando las herramientas de mensajería integradas de la plataforma propiedad de Amazon. Dos de las fuentes le dijeron que se le preguntó a la menor cuáles eran sus planes en TwitchCon, una gran conferencia que se celebraría más adelante ese año, por lo que podría implicar el querer tener una cita o similar.

Acá lo mencionado por el propio Beahm:

Escuche, obviamente estoy atado a obligaciones legales por el acuerdo con Twitch, pero solo necesito decir lo que puedo decir ya que esto es Interne. No hice nada malo, todo esto ha sido investigado y resuelto, no se encontró nada ilegal, no se encontró ningún delito y me pagaron.