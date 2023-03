Streamer está emocionado por la implementación de los blockchain

A día de hoy la venta de bienes digitales ha crecido no de manera muy positiva, y es que tanto la implementación de blockchain así como los NFT se están vendiendo a millones de dólares. Y si bien hay gente que está en contra de este tipo de mercado, hay algunos otros que piensan que es una muy buena idea, por lo que ya están invirtiendo en los objetos virtuales.

El streamer conocido como Dr. Disrespect recientemente fundó la desarrolladora Midnight Society, que está trabajando en un juego de disparos PvP llamado Deaddrop. Este hará uso de NFT, y los jugadores pueden comprar el ‘Pase de fundadores’ que les otorga una skin única. El usuario compartió su entusiasmo por cómo cree podrían utilizar los NFT y llamó a los críticos “muertos cerebrales”.

Esto fue lo que dijo:

Imagine trying to ‘extract’ with an item you discovered worth $100,000 on the chain.

Think about entertainment value as a viewer let alone player.

A new pvp experience is upon us…

— Dr Disrespect (@DrDisrespect) March 5, 2023