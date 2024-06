Microsoft advierte a los usuarios que deben actualizar Windows

Es un hecho que Windows 11 ha sido un sistema operativo al que nadie quiere actualizarse, dado que se han reportado muchos errores desde que salió por primera vez, y a pesar de que Microsoft ha mandado a ingenieros expertos a arreglar los pormenores, aún no se llega a un punto en el que valga la pena dar el salto hacia el cambio. Sin embargo, ha llegado una nueva amenaza mediante Wi-Fi, y ese falló puede obligar a la gente a hacer este movimiento que va en contra de su voluntad.

Microsoft clasifica las amenazas a su sistema operativo en diferentes niveles de gravedad, y en las últimas horas ha lanzado un aviso sobre una “amenaza importante” que requiere atención urgente. Según lo que mencionan los medios, la última actualización corrige una grave vulnerabilidad relacionada con la compatibilidad Wi-Fi. Esta, identificada como CVE-2024-30078, afecta principalmente a redes de internet públicas en lugares concurridos como aeropuertos, cafeterías, hoteles, oficinas, entre más sitios que ofrezcan conexión gratis.

La vulnerabilidad permite a los hackers desplegar un paquete malicioso en dispositivos conectados a la misma red Wi-Fi. Esto les brinda la oportunidad de ejecutar comandos de manera remota y acceder al sistema sin interacción del usuario. Se ha lanzado un parche de seguridad para corregir este problema, disponible desde el 11 de junio como parte de su actualización mensual. Esta actualización ha sido etiquetada como una “amenaza importante”, la segunda categoría más alta en su escala de severidad. Por lo tanto, es esencial no retrasar la instalación del parche, incluso si no se planea usar redes públicas próximamente.

Actualizar la PC con Windows es crucial para proteger tu sistema de posibles ataques en redes públicas. A pesar de que algunas actualizaciones pueden afectar ciertas funciones del sistema, la seguridad del dispositivo debe ser la prioridad. Se suma el hecho de que a finales del año pasar a la versión 11 de forma obligatoria, de lo contrario ya no habrá actualizaciones en 10, eso significa que los hackers podrán afectar equipos sin problemas.

Vía: The Verge

Nota del autor: La verdad aún no me convencen para actualizar la versión 11 de Windows. A fin de cuentas no uso redes gratis debido a que mi PC no se mueve de lugar.