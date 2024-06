Primer vistazo a Gex Trilogy de Limited Run Games

Durante los 90, múltiples compañías trataron de competir contra Nintendo y SEGA creando diferentes mascotas. La mayoría han sido olvidadas, pero hay una en particular que se mantiene en el consciente colectivo, y se trata de Gex. Si bien no tendremos un nuevo juego en la serie, una colección conformada por sus tres clásicos títulos está en camino, y recientemente tuvimos un nuevo vistazo a este paquete.

En julio del año pasado, Limited Run Games anunció Gex Trilogy, y durante la presentación que llevó a cabo la compañía el día de ayer, tuvimos un nuevo vistazo a este paquete, el cual nos dará la oportunidad de disfrutar de Gex de 1995, Gex: Enter the Gecko de 1998, y Gex 3: Deep Cover Gecko de 1999.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de lanzamiento para esta colección. Limited Run Games ha mencionado que en la temporada de otoño de 2024 estará disponible la preventa para la edición física de Gex Trilogy, pero no sabemos cuándo es que el público tendrá la oportunidad de comprar esta colección de manera digital.

De igual forma, se ha confirmado que Gex Trilogy corre en el Carbon Engine de Limited Run, el cual es descrito como una herramienta de desarrollo que permite llevar contenido clásico a plataformas modernas. Recordemos que Gex fue creado por Crystal Dynamics, quienes están involucrados en este nuevo proyecto. En temas relacionados, puedes conocer más sobre los proyectos de Limited Run Games aquí.

Nota del Autor:

Nunca jugué Gex, y sé que la percepción de la serie actualmente no es la mejor, pero no puedo negar que me emociona tener esta colección. Gex representa una época de la industria que nunca más veremos, e incluso si la serie es tan mala como dicen, probablemente me voy a divertir.

Vía: Limited Run Games