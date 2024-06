Cuatro juegos nuevos llegan a Netflix en el mes de junio

Para quien no lo sepa, Netflix además de ofrecer series y películas a sus usuarios en el mundo, también lo hace con algunos videojuegos, al menos eso está disponible para quienes usen la aplicación de streaming en los dispositivos de Apple y Android. Dentro del catálogo hay juegos que valen la pena como TMNT: Shredder´s Revenge, la trilogía clásica de Grand Theft Auto y hasta de forma reciente Braid en su edición de aniversario.

Para seguir lanzando éxitos, Netflix ha anunciado la llegada de cuatro juegos nuevos a la plataforma, los cuales son Cozy Grove: Camp Spirit, Historias de Netflix: La pareja perfecta, The Case of the Golden Idol y Corazones. Todos de géneros de diferentes, esto con el fin de que los usuarios vayan experimentando con ellos y sobre todo puedan divertirse. Vale la pena mencionar, que ya se encuentran disponibles para quienes cuenten con su membresía activa.

Aquí la descripción de los cuatro:

The Case of the Golden Idol (Ya disponible) ¡Caos, magia y asesinatos infames! Examina las pistas y usa tus poderes de deducción para resolver una serie de espeluznantes asesinatos y el retorcido misterio de la reliquia maldita de una familia en este juego de aventura detectivesca estilo «point and click». Cozy Grove: Camp Spirit (Ya disponible) ¡Atención, scouts espectrales! Algo tenebroso se avecina: Un choque de autobús te extravió en una misteriosa (aunque adorable) isla. Explora este lugar tan peculiar y entabla amistad con los tiernos espíritus de osos fantasmales que necesitan de tu ayuda para recordar su pasado y encontrar la paz. Personaliza un hermoso y ajetreado campamento fabricando, decorando y construyendo muebles para darle vida a la isla. Con suerte, podrás reunirte con tu tropa perdida de scouts mientras reparas tu autobús. Corazones (Ya disponible) Juega tu mano con cuidado en este juego de cartas por excelencia y evita llevarte corazones… ¡O reúnelos todos para lograr un «disparo a la luna»! Ya sea que tengas mucha experiencia en este clásico juego o si es tu primera partida, la versión sencilla y optimizada de MobilityWare ofrece funciones inteligentes para afinar tu estrategia y jugar con el nivel de desafío ideal para ti. Historias de Netflix: La pareja perfecta (Ya disponible) Te va muy bien haciendo un pódcast sobre relaciones y vas al exitoso reality de citas en busca del amor. Pero cuando aparece un rostro conocido en la primera noche, tendrás que decidir si deseas explorar lo que pudo ser o buscar algo (y a alguien) nuevo. Nick Lachey es el anfitrión del juego, al igual que en el programa. Después de El amor es ciego y Un lugar para soñar, llega La pareja perfecta, la nueva entrega de Historias de Netflix, el creciente catálogo de juegos basados en las películas y las series y de Netflix más populares.

Vale la pena mencionar, que estos juegos solo se pueden probar para quienes tengan plan sin anuncios, de lo contrario no aparecerá en las opciones.

Vía: Netflix

Nota del autor: Netflix poco a poco va ofreciendo contenido decente en los juegos, pero siento que aún le faltan algunos que podrían valer la pena. Será cuestión de esperar y ver si mejoran aún más a futuro.