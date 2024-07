¿Valen la pena los Pulse Elite de PlayStation?

La importancia del audio

La forma en la que cada persona consume entretenimiento varía enormemente entre una y otra. Factores como comodidad, espacio y más que nada, presupuesto, suelen dictar la experiencia que se puede tener con tal o cual obra. Sobre todo en el tema de los videojuegos, las vivencias pueden ser completamente diferentes dependiendo del equipo que se esté usando. Los consumidores de este medio solemos invertir sin ningún empacho en cosas como una gran televisión, dejando de lado el hecho de que el audio representa a prácticamente el 50 por ciento del título o títulos que estamos a punto de disfrutar.

Claro que lo ideal es irse por un gran sistema de teatro en casa, pero la realidad es que hoy en día, existen opciones considerablemente más económicas y prácticas para quien quiera tener un gran sonido. En los últimos días hemos estado probando los Pulse Elite de Sony PlayStation, audífonos que finalmente están llegando a nuestro mercado y que tienen la intención de reemplazar a los 3D Pulse con los que se estaba lanzando el PS5 hace ya casi cuatro años. ¿Valen la pena?

Importantes novedades

Vámonos directo a los cambios que presentan los Pulse Elite respecto a los 3D Pulse. Además de la modificación estética que es obvia y claro, nueva localización de los botones, el headset de PlayStation ahora cuenta con un micrófono extensible para generar mayor claridad en la voz, además de ahora poder aislar mucho mejor el ruido de fondo que no corresponda a lo que estés diciendo. La calidad en general te podría decir que se asimila mucho a la del modelo pasado, es decir, tenemos algo mediano que sirve bien para sesiones de juego o para tener una llamada, pero que difícilmente te funcionará para algo como grabar audio.

Además de lo anterior, ahora tenemos un nuevo puerto de carga además del USB-C tradicional, el cual, nos permita cargar la batería por medio de una montura que viene incluida en el paquete. Algo bastante conveniente. ¿Y qué hay de la duración de la batería? Creo que a diferencia de lo que pasa con los DualSense, los audífonos de PlayStation han tenido buenos resultados. Con los Pulse Elite puedes esperar algo que esté alrededor de las 20 horas de duración, tiempo que creo yo, es bastante aceptable para un headset de este tipo.

El confort sigue siendo de lo mejor. A pesar de que los Pulse Elite se siente un poco más pesados que los 3D Pulse, la verdad es que nunca sentí incomodidad luego de usarlos por varias horas seguidas gracias a su banda autoajustable, además de que la temperatura alrededor de mis orejas se mantuvo de buena forma. Algo que sigue sin encantarme es que Sony de nueva cuenta optó por recubrir las almohadillas de los audífonos con esa película muy delgada que asemeja a la piel. En los primeros meses nunca hay problema, pero luego de un tiempo de uso, por más que se limpien luego de cada sesión y se les dé un cuidado normal, esta parte se empieza a caer y a dejar residuos por todas partes, cosa sumamente molesta. Habrá que ver cómo se comporta esto más adelante.

Al final del día todo lo anterior importaría poco sin una buena calidad de audio, la cual, te puedo decir, está a la altura. Dentro de sus novedades más importantes, los Pulse Elite cuentan con una tecnología conocida como Planer magnéticos que uno normalmente ve en audífonos mucho más caros. Esto sirve para reducir de manera significativa la distorsión del audio. Si vienes de unos Pulse 3D o de otro headset similar, notarás la diferencia de manera instantánea, sobre todo si te gusta jugar o ver películas con el volumen alto y con los bajos resaltados. Indudablemente, esta parte del producto es una de las más importantes y de las que más atractivo lo hacen. Regresando al tema de la calidad del sonido, te repito que es excelente y que funciona a la perfección con la propia tecnología de audio 3D de la que es capaz el PS5.

Para esta revisión, usamos principalmente Alan Wake 2 y Stellar Blade, ambos con excelentes resultados. De igual forma se pusieron a prueba con el Blu-ray 4K de Top-Gun Maverick, así como con la nueva temporada de The House of the Dragon a través de MAX y sí, también son sensacionales para poder consumir contenido fuera de los videojuegos. Del lado de la música todo está genial, pero creo que sigo prefiriendo cosas como mis Beat Solo Pro, por ejemplo. Cuestión de gustos imagino.

Otro elemento que vale la pena destacar es que si bien, los Pulse Elite no cuentan con noise cancelling como tal, la manera en la que aíslan el audio exterior es verdaderamente buena. Al menos en una sala de TV dentro de mi casa a un volumen medio, sí perdí por completo noción de lo que ocurría a mi alrededor. Por supuesto, una prueba mucho más severa sería en exteriores o dentro de un avión, por ejemplo, pero es importante mencionar que estamos ante un headset que está diseñado para ser usado de forma casera o en una oficina, no para llevarlos de viaje.

La compatibilidad y flexibilidad también es algo importante cuando uno compra un headset, pues a pesar de que los Pulse Elite están altamente pensados para que su uso sea con el PS5, Sony también tuvo en cuenta que sus usuarios los querrán aprovechar con otros dispositivos. De entrada te digo que gracias a su adaptador inalámbrico USB, los podrás disfrutar de manera nativa en tu PC o Mac, además de que claro, los podrás conectar por bluetooth a algo como tu celular o tablet. Importante mencionar que otra de las novedades de estos audífonos, es que tienen la capacidad de estar conectados a dos dispositivos a la vez, para que por ejemplo, puedas estar jugando y al mismo tiempo teniendo una llamada por medio de tu móvil. De igual forma, funcionan de manera nativa con el PS Portal.

¿Mejor opción en rango de precio?

Como cualquier pieza de tecnología el precio siempre es un tema. Los Pulse 3D se habían destacado por ser una de las mejores opciones en el mercado gracias a su rango dentro de los $100 dólares. En esta ocasión, Sony aumentó esa cifra a los $150, pero créeme que vale por completo la pena. Los Pulse Elite son marcadamente mejores audífonos de gaming que los antes mencionados gracias a cosas como el Planer magnético y mucho más. Te diría que de nueva cuenta, si no quieres gastar una fortuna en un headset multifacético y bastante flexible que principalmente será usado para jugar, acá tienes una opción casi inmejorable, sobre todo si claro, estás dentro del ecosistema de PlayStation pues sobra decir, no funcionan ni en Xbox ni en Switch a menos que los conectes por medio de un cable auxiliar, perdiendo parte de sus funciones más importantes. Por cierto, su precio en México está en $3,500 pesos.