Los Pulse Elite de PlayStation llegan a México

Este año van llegando nuevos dispositivos a la región de México, sobre todo cuando se trata de PlayStation, y eso va a pasar justamente esta semana con PS Portal que llegará para quienes quieren jugar su PS5 en modo portátil con sus ciertas limitantes debido a que tal cual es una pantalla que capta la señal vía streaming. Pero mientras este momento llega, los usuarios pueden tener la mejor experiencia auditiva gracias a los audífonos Pulse Elite, los cuales ya se pueden comprar a partir de este momento.

Entre las bondades que tiene el juego está los transductores de estudio, los cuales reproducen el sonido con una precisión casi perfecta en todo el espectro audible, para poder escuchar los juegos exactamente como los desarrolladores los concibieron. El jugador podrá meterse en paisajes sonoros repletos de detalles inmersos. Además hay juegos de PS5 compatibles con audio 3D gracias a que las señales de audio se posicionan con un grado de precisión en las tres dimensiones para aprovechar las capacidades.

La duración de la batería es de aproximadamente 30 horas máximas y su cargador tiene la capacidad de dar al menos dos horas de juego adicionales con tan solo colocar el control a cargar por 10 minutos. A eso se suma la comodidad de llevar los audífonos por bastante tiempo sin sentirse lastimados en la parte de los oídos, eso se debe a las almohadillas hechas con materiales de primera calidad, también está el factor de que pueden quedar fijos sin problemas con las diademas ajustables.

Sin duda, será el complemento perfecto para quienes quieren meterse dentro de juegos como The Last of Us Part I y II, así como la franquicia de God of War en la versión renovada. Por su parte, tienen conexión directa con el próximo PS Portal, aparato en el que el jugador puede perderse por horas, sobre todo en los RPG de larga duración que vienen por parte de Atlus o hasta Final Fantasy VII Rebirth, el cual sigue exclusivo hasta este momento en la consola.

Recuerda que ya están disponibles a un precio sugerido de $3,500 MXN.

Vía: Comunicado

Nota del autor: La verdad estos audífonos prometen bastante, además la señal podría ser muy buena gracias al adaptador USB que trae para que no se pierda la conexión con PS5, PC y Mac.