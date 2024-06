¿A qué hora llega la fusión de Disney+ y Star+?

Para quien no lo sepa, esta semana tendremos un cambio importante en el mundo del streaming, más que nada en la parte de latinoamérica, ya que dos grandes marcas como Disney+ y Star+ tendrán su fusión para formar una sola plataforma que los usuarios tendrán a disposición. Sin embargo, la gente se está preguntando a qué hora podrán notar este cambio significativo en sus pantallas, y por fortuna, la información no ha tardado demasiado tiempo en hacerse presente.

Según lo que se ha comentado en redes sociales, a partir de las 12:00 AM del 26 de juni del tiempo de México, Star+ va a desaparecer para que Disney+ sea la única plataforma que perdure. Entonces, todo el contenido de FOX o noticias de ESPN pasará a la app, solo que con un apartado para hacer notar el contenido adulto y que los padres puedan restringir el acceso a los hijos. Incluso películas catalogadas para mayores de edad como ambas partes de Deadpool o Logan estarán un tanto excluidas del resto de Marvel.

¡Todo el entretenimiento que te gusta en un solo lugar!

El nuevo #DisneyPlus llegará esta noche y aquí les dejamos los horarios de lanzamiento para cada país:

1:00 am 🇲🇽

2:00 am 🇨🇴🇵🇪

4:00 am 🇦🇷🇨🇱

*La hora de lanzamiento puede ser modificada sin previo aviso. pic.twitter.com/wwrhatnE0F

— Disney+ LATAM News (@MyDisneyNewsLA) June 25, 2024