Así puedes conseguir Nintendo Switch Online gratis

El Nintendo Switch Online no solo nos permite disfrutar del juego en línea para títulos como Splatoon 3 y Super Smash Bros. Ultimate, sino que también nos da acceso a una gran librería de títulos clásicos de la compañía. Si aún no tienes una cuenta de este servicio, estás de suerte, puesto que la Gran N ofrece un periodo de prueba completamente gratuito para todos los interesados.

Así es, en estos momentos puedes disfrutar de todos los beneficios que proporciona Nintendo Switch Online por siete días sin pagar un solo centavo. Sin embargo, este periodo de prueba solo está disponible en América. Afortunadamente, esta es la única limitante, puesto que no requieres cumplir otro requisito para probar este servicio. Esto es todo lo que necesitas hacer:

Retry the benefits of a #NintendoSwitchOnline Individual Membership with another free 7-day trial—even if you’ve tried it before! Play with your friends online, access 100+ classic NES, Super NES, and Game Boy games, and so much more.

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 1, 2024