Nueva actualización llega a Nintendo Switch

Después de una actualización del firmware del sistema en junio que llevó la Switch a la versión 18.1.0, Nintendo ha lanzado otra actualización “sin reinicio” forzoso, lo cual implica que no hay grandes cambios de por medio y el usuario no tendrá que interrumpir sus partidas ni nada similar.

El dataminer ‘OatmealDome’ detalló en las redes sociales que estas actualizaciones no requieren reiniciar la consola y suelen contener cambios menores. La última versión ha actualizado la “lista de malas palabras”, bloqueando una forma de evadir la censura para escribir una determinada palabra en japonés, pero nada más extravagante que eso.

La actualización 18.1.0 original para Switch estuvo vinculada a la interrupción de la integración con X (anteriormente Twitter) y algunas características vinculadas a juegos como Smash Bros. y la serie Splatoon. También incluyó mejoras generales en la estabilidad del sistema para mejorar la experiencia del usuario.

A rebootless update for version 18.1.0 has been released.

Rebootless updates do not require restarting the console, and have no official patch notes. For more information, please check @OatmealDome's Twitter.#Update #NintendoSwitch pic.twitter.com/Nn7XfftmKS

