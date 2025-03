Ghost of Yōtei es uno de los juegos más esperados de este año, aunque aún no tiene fecha de lanzamiento. Si bien Sucker Punch y PlayStation aseguran que este título llegará antes de que acabe el 2025, seguimos sin saber exactamente cuándo es que esto sucederá. Sin embargo, un insider asegura saber cuándo es que podremos disfrutar de esta secuela, y falta poco para tener esta entrega en nuestras manos.

Recientemente, Detective Seeds, un insider de PlayStation, aseguró que Ghost of Yōtei estaría disponible entre julio y agosto de este año. Por el momento no hay información oficial de PlayStation que logre confirmar o desmentir esta información. Sin embargo, varias fuentes han señalado que el nuevo trabajo de Sucker Punch llegaría a nuestras manos a finales del verano del 2025.

Just for clarification there are 2 people giving info, one who said mid to late August but has missed a bit, and one said mid to late july but has been spot on with info. My guess is it is somewhere in the middle. https://t.co/16gy2CGJZp

