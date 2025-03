Predicción de juegos de Nintendo Switch 2 de lanzamiento

Parece broma, pero faltan solamente dos días para el suceso del año si hablamos del negocio de los videojuegos, y eso es la revelación definitiva de Switch 2, nueva consola de Nintendo de la cual conocemos realmente poco, dado que en su tráiler de presentación tenemos cero explicaciones. Y si bien el hardware es importante, lo que más esperan los fanáticos es software, ya que hay muchas franquicias de la empresa que se desea tengan un regreso importante con las tecnologías contemporáneas.

Algo que ha quedado claro si hablamos de rumores, es que se quiere tener un catálogo de lanzamiento sólido para convencer a los potenciales compradores de llevarse la consola a casa en sus primeros meses, y mencionan que eso será tanto con los first party y también de terceros que apoyarán a los creadores de Mario. Y con toda esta información en mente, queremos dar a conocer algunas predicciones de títulos que veremos en el día de estreno del dispositivo o al menos en su mes de puesta en ventas.

Metroid Prime 4 Beyond

Debe existir alguna razón por la cual no vimos la fecha de este juego en el último Nintendo Direct. Y se hablado hasta el hartazgo de que el primer tráiler no estaba corriendo en el Switch actual, por eso las sospechas de que lo veremos en su propia versión con gráficos más trabajados se hace fuerte. Habrá que ver si en la transmisión del miércoles se cumplen nuestras palabras o si al final solo imaginamos cosas.

Mario Kart 9

Como este juego no lo hemos visto en el directo de Switch 1, estamos convencidos que será una de las exclusivas del 2, más que nada por los rumores de cómo se manejara esta edición, la cual presuntamente será dentro de HUB principal en el que pasaremos a las diferentes carreras. A eso se agrega que podrían añadir el tan esperado modo aventura. Si lo hacen, seguro será el próximo Mario Kart 8 Deluxe pero de la nueva generación.

Mucho contenido de Square Enix

Algo que levantó sospechas el año pasado, es que Switch quedara abandonada cuando se anunció el lanzamiento del nuevo juego de la saga Mana, por lo que ahí entraron las alarmas de que en realidad está planeado para la siguiente consola, a eso se suma el supuesto port de Final Fantasy Remake será otro de los lanzamientos fuertes. De igual manera, la gente está pidiendo que la franquicia Kingdom Hearts debe llegar de manera nativa y sin servicio en la nube, petición que finalmente podrían hacer realidad.

Bandai Namco siempre apoyando

Otro gran apoyo para Nintendo es Bandai Namco, y eso lo hemos visto en la generación pasada, con muchos juegos de anime, Katamari, Klonoa y muchos otros que bien pudieron quedarse solo en PlayStation y Xbox, pero afortunadamente en Switch tienen su público. Con esta compañía también se dieron muchos rumores, donde resalta la llegada de Tekken 8 y Dragon Ball: Sparking! Zero, y si nos dieron otros títulos más exigentes, creemos que la segunda consola podrá con el reto.

A esperar el directo

No queremos soltar muchos comentarios al aire de momento, como podría ser el ejemplo de algún nuevo Mario en 3D, pues ya está confirmado el de Karting, por lo que explotar mucho al plomero tal vez no sea la mejor idea, no importa si se trata del 40 aniversario del personaje. Además, tiene más sentido si este esperado juego llega en 2026, más que nada por el estreno de la segunda película en colaboración con Illumination Studios.

Cualquier noticia la estaremos cubriendo dentro de dos días más.

Vía: IGN