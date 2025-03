El Nintendo Switch 2 no correría a 4K

El Nintendo Switch 2 aún guarda muchos secretos, uno de estos es la resolución que proporcionará la consola conectada a la televisión por medio del dock. Si bien múltiples rumores han señalado que la consola podría transmitir imágenes hasta 4K haciendo uso del DLSS, un nuevo reporte insinúa que este no sería el caso.

Durante la pasada ceremonia de GDC, Insider Gaming tuvo la oportunidad de hablar con algunos desarrolladores sobre el Switch 2. Aquí destaca el hecho de que estas personas aseguran que los kits de desarrollo de la consola no tienen soporte para 4K, algo que pondría fin a todos los rumores sobre la resolución que hemos escuchado en los últimos años.

Ahora, no solo esta no es información oficial, sino que también hay casos en donde los kits de desarrollo no tienen todas las funcionalidades de una consola, especialmente previo a su lanzamiento. De esta forma, algunas personas esperan que el hardware sí tenga soporte para 4K en su lanzamiento, incluso si algunos juegos se mantendrán en 1080p.

Considerando que el Nintendo Direct del Switch 2 se llevará a cabo el 2 de abril, solo es cuestión de días para que todas nuestras preguntas tengan una respuesta. En temas relacionados, este es el nuevo vistazo a una de las funcionalidades de los nuevos Joy-Con. De igual forma, los juegos de Switch tendrían mejoras en Switch 2.

Nota del Autor:

Si algo demostró el Switch, es que las consolas de Nintendo no necesitan de los gráficos y las resoluciones más impresionantes del mercado para ser un éxito. La única forma en la que me gustaría ver 4K en el Switch 2 es si fuera nativo, usar el DLSS para lograr esto es algo que simplemente no me atrae, y voy a preferir jugar Mario Kart en 1080p que en 4K.

Vía: Insider Gaming