Se llevan a cabo muchos despidos en Eidos Montreal

Eidos Montréal ha despedido a 75 empleados debido al cierre de uno de sus mandatos, según informó el estudio en su página de LinkedIn. La compañía, propiedad de Embracer, señaló que la decisión no responde a la falta de talento o desempeño de los afectados, sino a la imposibilidad de reubicarlos en otros proyectos en curso. Además, aseguraron que están brindando apoyo a los empleados.

Este despido masivo es solo uno más en la crisis que ha afectado a la industria. No es la primera vez que Eidos Montréal enfrenta recortes de personal, ya que en enero de 2024 varios usuarios fueron despedidos tras la cancelación de un juego de Deus Ex no anunciado. La reestructuración de la empresa ha reducido significativamente su plantilla, lo que ha generado incertidumbre sobre su futuro.

Embracer, el conglomerado sueco de videojuegos, adquirió este estudio en 2022 junto con Crystal Dynamics, los responsables de Tomb Raider. Sin embargo, apenas un año después, la compañía implementó un agresivo plan de reestructuración que incluyó despidos, cierres de estudios y cancelaciones de proyectos en un intento de reducir costos y mejorar su rentabilidad.

El impacto de estas medidas se ha sentido en toda la industria, con cientos de trabajadores perdiendo sus empleos en distintos estudios propiedad de Embracer. Mientras tanto, Eidos Montréal continúa con el desarrollo de sus proyectos restantes, aunque sin precisar cuáles son ni qué impacto tendrán estos recortes en su producción a futuro.

Sin duda, será otro año complicado para quienes tienen un puesto en los diferentes estudios.

Vía: VGC