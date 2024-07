Confirman la fecha de estreno de Dune 3

Este año ha sido de grandes estrenos en el mundo del cine, pues en cuestión de meses han salido producciones que valen la pena como IntensaMente 2, Godzilla X Kong: Nuevo Imperio, Furiosa de la saga Mad Max y claro, la que llamó más la atención dentro de todas ellas, Dune Parte Dos. Este último éxito de la ciencia ficción dejó huella en las personas del mundo, razón por la cual ya se está esperando de forma entusiasta la secuela.

Según lo reportado por el medio de Deadline, Warner ha programado un proyecto con el nombre clave Untitled WB/Legendary/Denis Villeneuve Event Film in IMAX, el cual claramente hace alusión a esta franquicia a cargo del propio Villeneuve, a quien se le ha aclamado y ya comparado con George Lucas. La fecha en cuestión sería el 18 de diciembre de 2026, algo que tendría sentido por los debuts de las dos anteriores cintas.

Acá la descripción de la franquicia de Dune:

Dune es una famosa franquicia de ciencia ficción creada por el escritor Frank Herbert. La serie se originó con la novela homónima, publicada en 1965, que es ampliamente considerada una de las obras más importantes y complejas del género de ciencia ficción. La franquicia ha crecido para incluir varias secuelas, adaptaciones cinematográficas y televisivas, juegos, y cómics. La novela original, ganadora del Premio Hugo y del Premio Nebula, introduce a Paul Atreides, cuya familia acepta la administración del desértico planeta Arrakis. Arrakis es el único lugar donde se encuentra la especia melange, una sustancia extremadamente valiosa que extiende la vida, expande la conciencia y es vital para los viajes espaciales.”Dune” ha dejado una huella indeleble en la ciencia ficción y la cultura popular. Es una de las series más vendidas y más queridas del género, influyendo en numerosos escritores, cineastas y creadores de contenido. Su compleja construcción de mundos y sus intrincadas tramas políticas siguen siendo estudiadas y admiradas décadas después de su publicación original.

Por ahora, las dos primeras entregas se encuentran en el servicio de streaming MAX.

Vía: Deadline

Nota del autor: Todavía no le he encontrado mucho chiste a esta franquicia, pues para empezar no he visto las películas. Habrá que darle la oportunidad en los meses que están por venir.