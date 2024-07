Inside Out 2 se ha convertido en una de las películas más taquilleras del año, superando a Dune Part II. Parte de esto se debe a la popularidad que han tenido las nuevas emociones. Ansiedad, Vergüenza, Ennui y Envidia se han convertido en toda una sensación. Sin embargo, estas no iban a ser las únicas emociones nuevas, ya que los creadores de la cinta han confirmado que se consideró incluir hasta nueve personajes más.

Por medio de una entrevista con Fotogramas, Kelsey Mann, director de Inside Out 2, ha confirmado que, además de Ansiedad, Vergüenza, Ennui y Envidia, el equipo también consideró crear personajes para las emociones de culpa, frustración, sorpresa, remordimiento, esperanza, orgullo, codicia, irritación, y hasta Schadenfreude, una palabra en alemán que se usa para describir ese sentimiento de placer ante la desgracia ajena. Esto fue lo que comentó al respecto:

“En el primer visionado que tuvimos había nueve emociones. En la adolescencia, todas reclaman su sitio, estás continuamente desbordado. Me dio miedo desbordar a Alegría… y a la audiencia también. Desde el principio del proceso he tenido muy presentes a los espectadores. Escribí una lista entera de emociones y, tras las primeras proyecciones, no me quedó más remedio que simplificar y decidir cuáles son las que más prevalecen a esa edad. Las emociones más importantes en esa etapa de la vida son las que tienen que ver con la conciencia de uno mismo y aquellas relacionadas con el compararte con los otros”.

Pese a que este proceso de selección fue bastante duro para Mann y su equipo, una de las constantes siempre fue Ansiedad, la cual se convirtió en la estrella de la secuela, y un personaje con el que todos pueden relacionarse. Si bien Inside Out 2 solo agregó cuatro emociones más, cinco si contamos las pequeñas apariciones de nostalgia, es muy probable que este no sea el final de la serie.

Gracias al rotundo éxito de Inside Out 2, y a los planes de Disney de trabajar en las propiedades que han demostrado ser rentables, es muy probable que una tercera entrega en esta serie ya esté en desarrollo. De esta forma, no solo veremos emociones completamente nuevas, sino que algunos de los conceptos descartados para la segunda entrega seguramente se usarán en un futuro. En temas relacionados, puedes conocer más sobre el éxito de Inside Out 2 aquí. De igual forma, así le fue a la cinta con la crítica.

Nota del Autor:

Inside Out 3 seguramente será un éxito rotundo. Pixar sabe muy bien cómo representar las emociones, y si bien cada una se puede sentir unidimensional en algunos sentidos, también cuentan con una complejidad que es capaz de conectar con todo el público.

Vía: Fotogramas