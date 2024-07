En tan solo un par de años, Demon Slayer se ha convertido en uno de los animes más populares en la historia. La adaptación del manga de Koyoharu Gotouge se ha ganado el corazón de millones de fans gracias a su fantástica animación. Ahora, después del estreno del último capítulo de la cuarta temporada, se ha confirmado que el final de la serie estará conformado por tres películas, algo que ya se había filtrado, pero por fin es oficial.

Así es, el infame arco de Infinity Castle será adaptado en tres películas animadas por Ufotable. Lamentablemente, por el momento se desconoce cuándo es que estas cintas estarán disponibles. El estudio de animación solo compartió un pequeño teaser, pero no se descarta la posibilidad que la primera parte de esta trilogía llegue a las salas de cine en algún punto del próximo año.

Esto no es una novedad. Recordemos que el arco de Mugen Train también tuvo una adaptación cinematográfica, la cual se convirtió es una de las películas de anime más exitosas en la historia de Japón. De esta forma, no debería ser una gran sorpresa que Ufotable tome esta decisión para concluir esta historia. Sin embargo, y aunque por el momento no hay algo confirmado, no se descarta la posibilidad de que estas cintas también se conviertan en episodios de anime tradicional, similar a lo que sucedió con la primera mitad de la segunda temporada del anime, la cual nos cuenta los eventos de Mugen Trian.

Sin entrar en muchos spoilers, el arco de Infinity Castle nos presenta a todos los protagonistas peleando contra el resto de los demonios de Muzan Kibutsuji, seguido del enfrentamiento final con Muzan. De esta forma, la trilogía estará repleta de acción sin parar y algunos de los momentos más memorables en todo el manga. En temas relacionados, los fans amaron el relleno de la cuarta temporada. De igual forma, confirman doblaje al español latino para los nuevos episodios del anime.

Nota del Autor:

Me atrevería a decir que tres películas es poco. Quizás serían necesarias cuatro, especialmente considerando el extenso epílogo que la autora creó después de publicar el último capítulo del manga. Mugen Train es solo un volumen y medio del manga, y tuvo una película, mientras que Infinity Castle son casi ocho. Es mucho contenido para solo tres cintas. Será interesante ver cómo Ufotable adapta todo.

Vía: IGN