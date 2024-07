Es complicado no enamorarse de la cultura japonesa. Su intensidad y riqueza es algo que no siempre se ve y de forma curiosa, los primeros que están conscientes de todo esto son los propios nipones. Para celebrar este asunto, hace unas semanas, de la mano de Good Feel, se lanzó Otogi Katsugeki Mameda no Bakeru: Oracle Saitarou no Sainan!! para el Nintendo Switch, el cual, desafortunadamente no ha llegado a nuestra región, cosa que no nos ha impedido disfrutarlo y mostrártelo.