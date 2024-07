Quitan máscaras a NPC’s de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

En estos últimos días el mundo de los videojuegos no para de hablar de una sola cosa, Elden Ring: Shadow of de Erdtree, pues la gente no ha parado de descubrir secretos en esta nueva sección que se abre para todos los fans que quieran enfrentar jefes mucho más retadores y empaparse del lore de este lore. Y dentro los misterios resueltos se encuentra cuál sería la apariencia de algunos personajes NPC que se ocultan bajo ropajes o armaduras gigantes, algo que un dataminer ya hizo posible de admirar.

De hecho, esta persona que se hace llamar en redes como Zullie the Witch, lanzó un video en el que podemos ver a todos estos personajes sin sus antifaces, algunos son bastante curiosos en cuanto a la parte de diseño y otros decepcionan debido a que podrían ser avatares que cualquier usuario puede crear. Eso sí, es interesante que algunos cuentan con facciones que se pueden leer en archivos del propio juego y que seguramente no dejaron pasar en agregar.

Acá lo puedes ver:

Esta es la descripción del juego:

Ganador de cientos de premios que incluyen Juego del año de The Game Awards y Mejor juego del año de Golden Joystick Awards, ELDEN RING es el aclamado juego de rol y acción ambientado en un mundo de fantasía extenso y oscuro. Los jugadores se embarcan en una aventura épica con la libertad de explorar y aventurarse a su ritmo. La expansión Shadow of the Erdtree presenta una nueva historia que se sitúa en la Tierra de la Sombra y está repleta de misterios, calabozos peligrosos y nuevos enemigos, armas y equipamiento. Descubre territorios inexplorados, enfrenta adversarios formidables y disfruta la agradable sensación de la victoria. Adéntrate en la fascinante interacción entre los personajes, donde el drama y las intrigas se combinan y crean una experiencia envolvente muy disfrutable.

Recuerda que Elden Ring: Shadow of The Erdtree está disponible en consolas PlayStation, Xbox y PC.

Vía: Eurogamer

Nota del autor: Los dataminers siempre encuentran cosas nuevas que no se han liberado en los juegos, eso ha pasado con DLC´s antes de revelarse y también pequeños secretos como fue este caso.