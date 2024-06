Crash Bandicoot N. Sane Trilogy vende más de 20 millones de unidades

Hace casi ocho años los fanáticos del mundo de PlayStation tuvieron una grata sorpresa, el regreso del marsupial favorito con Crash Bandicoot N Sane Trilogy, remasterización de la trilogía desarrollada por Naughty Dog y que no está de más decir, es muy fiel en cuanto a la parte de la dificultad. Aunque también sorprendió que no estaría llegando solo a Sony, sino también a Xbox y PC, lo cual ofendió a más de uno, a esto le seguiría otra versión porteada ni más ni menos que a Nintendo Switch.

Mediante las redes la propia Activision ha dado buenas noticias en torno a esta colección, puesto que se reportó el numero de ventas que va más allá de las 20 millones de copias, indicando que si bien no fue la mejor inversión para la empresa, al menos ha logrado recuperar un porcentaje considerable de lo invertido en el desarrollo. Igualmente, nos demuestra que es un juego que se sigue vendiendo con el tiempo y no ha tenido un parón como es habitual con otros títulos del mercado.

Whoa! Thank you to our community of Crash players for this memorable milestone! pic.twitter.com/o3QmThD9UB

— Crash Bandicoot (@CrashBandicoot) June 20, 2024