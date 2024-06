Retro Studios se emocionó por revelar Metroid Prime 4

Hace una semana todo fue locura en el mundo de Nintendo, ya que se lanzó un nuevo directo en el cual vimos juegos que sorprenderán a los fanáticos del mundo para terminar este 2024, y dentro de las revelaciones están Mario & Luigi: Brothership, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y hasta Super Mario Party: Jamboree. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el primer vistazo a Metroid Prime 4: Beyond, título que ha no solo ha emocionado a los seguidores, sino también a los propios desarrolladores.

Mediante las redes sociales, Retro Studios compartió un mensaje hacia los fans, en el cual mencionan lo emocionados que están por lanzar este videojuegos dentro de los próximos meses, confirmando que han estado bastante tiempo creando esta nueva entrega después de pasar por un reinicio en el desarrollo. Sin embargo, en el video se pueden notar algunas cuestiones muy bien pulidas, indicando que el 2025 será el año que sin ningún tipo de reparo lo podremos jugar en Nintendo Switch.

We’re thrilled to share what we’ve been developing for our fans around the world! https://t.co/N5qfWN22Sw — Retro Studios (@RetroStudios) June 20, 2024

Acá una descripción de la franquicia:

La saga “Metroid Prime” es una subserie de la franquicia “Metroid”, desarrollada principalmente por Retro Studios y publicada por Nintendo. Esta serie de videojuegos de acción y aventura en primera persona se distingue por su enfoque en la exploración, la resolución de acertijos y la narrativa ambiental. Ha sido aclamada por la crítica por su innovador diseño de juego, atmósfera inmersiva y fiel adaptación de la serie Metroid a un formato tridimensional. Los juegos han tenido éxito comercial, consolidando la reputación de Retro Studios y expandiendo la base de fanáticos de la franquicia Metroid. En resumen,es una aclamada serie de videojuegos que ha llevado la franquicia Metroid a nuevas alturas con su innovador enfoque en la perspectiva en primera persona, la exploración profunda y la narrativa ambiental.

Por ahora no hay fecha de lanzamiento para el juego, pero el año confirmado es el 2025.

Vía: Nintendo Life

Nota del autor: Es emocionante que este juego ya tenga mucho avance en el desarrollo, y ahora tenemos que esperar poco tiempo para finalmente verlo lanzado en Switch y posiblemente también la sucesora. Solo queda esperar a nuevos directos por parte de la compañía.