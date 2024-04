¿Vale la pena Grounded en Nintendo Switch?

No es un secreto que la llegada de títulos como Hi-Fi Rush y Sea of Thieves a PlayStation 5 fue un movimiento que conmocionó a la industria de los videojuegos durante los primeros meses del 2024. Sin embargo, no hay que olvidar que la plataforma de Sony no ha sido la única que se ha beneficiado de un cambio en el negocio de Xbox, puesto que el Nintendo Switch también recibió dos títulos que antes solo estaban disponibles en el hardware de Microsoft y PC. Aunque es probable que Pentiment pasó desapercibido por muchas personas, Grounded es algo que los usuarios de la consola híbrida esperaron años por jugar. El trabajo de Obsidian llamó la atención tras el lanzamiento de la versión 1.0 a finales del 2022, y dos años después, un nuevo público tiene la oportunidad de disfrutar de esta gigantesca aventura en miniatura, aunque el Switch no sea la mejor forma de experimentar Grounded.

Nuevo hogar, nuevos problemas

Primero, hay que recordar qué tipo de experiencia es Grounded. Similar a títulos como Minecraft y Valheim, Obsidian nos presenta un juego de supervivencia, en donde tomamos el control de un niño que ha sido encogido al tamaño de una hormiga. Perdidos en el patio trasero de una casa, tenemos que atravesar árboles infestados de arañas, charcos de agua puerca, y un césped que esconde las peores alimañas posibles. Afortunadamente, puedes disfrutar de esta aventura con hasta tres personas más. El sistema de crafting y supervivencia es entretenido, el enfoque narrativo incentiva a constantemente avanzar, y la temática miniatura es un elemento muy bien empleado para darnos la oportunidad de recorrer espacios a los que usualmente no les damos importancia. Para conocer más sobre este título y todas sus propuestas, puedes checar nuestra reseña de Grounded aquí.

De esta forma, la versión de Grounded que ya está disponible en Nintendo Switch y PlayStation 5 ofrece la misma experiencia que ya tuvimos la oportunidad de vivir hace dos años. En esta ocasión, tuve la oportunidad de jugar en la consola híbrida de la Gran N, la cual tiene un par de puntos positivos, aunque el rendimiento está lejos de ser óptimo.

Tener Grounded para llevar a todos lados no es algo nuevo, puesto que el Steam Deck y ROG Ally ya proporcionaban esta experiencia, pero no todos tienen alguna de estas dos consolas portátiles, por lo que la versión Switch será la primera vez en la que muchos tendrán la oportunidad de disfrutar del título de Obsidian alejado de una consola casera o una PC de escritorio. Este es, sin lugar a dudas, el mayor atractivo que encontramos en la plataforma de la Gran N, y así es cómo estuve jugando en los últimos días. Todo funciona adecuadamente, y tener la oportunidad de disfrutar de este título en mi cama o sillón es algo que no sabía que necesitaba.

Junto a esto, los usuarios de Nintendo Switch y PlayStation 5 tienen acceso a la edición Fully Yoked, versión que no solo incluye todas las actualizaciones que recibió Grounded desde su lanzamiento, sino que también reciben The Reign of the Ant Queens, una nueva misión enfocadas en las hormigas que habitan el patio trasero, así como un New Game+, modo que incluye una serie de cambios importantes a la aventura principal. Estos dos últimos agregados también llegan por primera vez a Xbox y PC. Por último, pero no menos importante, ya está disponible cross-play entre las cuatro plataformas, por lo que puedes jugar con tus amigos sin importar el tipo de hardware que tengan.

En general, la experiencia que ofrece Grounded en Nintendo Switch es la misma que llegó a Xbox y PC hace un par de años. La aventura sigue siendo entretenida y retadora, con un sistema de crafting y supervivencia que es sencillo para el jugador casual, y complejo para todos aquellos que desean invertir cientos de horas en crear un fuerte adecuado para enfrentarse a todos los peligros que se esconden bajo nuestros pies. Sin embargo, cuando hablamos de aspectos técnicos, el título presenta una serie de problemas imposibles de ignorar.

Para comenzar, Grounded cuenta con una resolución entre 720p y 360p en dock, aunque el estándar son 600p, algo que se replica en modo portátil, pero con resultados menores. Junto a esto, el frame rate se encuentra entre 30fps y 20fps, en donde la exploración en el exterior se mantiene, por lo general, en los 30fps, y cada vez que entramos a un laboratorio se puede notar una caída sustancial en el rendimiento del juego. Por si esto fuera poco, la versión del Switch tiene una resolución de textura reducida en todo el jardín, constante pop-in, el efecto de profundidad de campo ha desaparecido, los efectos volumétricos y ejes de luz no están presentes, y los detalles del ambiente se han reducido sustancialmente.

¿Aún es divertido?

Es indudable que el Switch carece del poder necesario para correr Grounded de una forma similar al resto de las plataformas en las que este título está disponible. Lo peor de todo son los tiempos de carga de más de un minuto cuando tratas de cargar una partida y al momento de iniciar el juego, así como el hecho de que cada que se auto-guarda la aventura, todo se traba por un instante, y este es un proceso que sucede constantemente.

Con esto en mente, ¿cómo es jugar Grounded en Switch? Obviamente, es una experiencia con muchos problemas, pero no es injugable. Sí, el apartado visual y el rendimiento inferior son problemas que probablemente serán más que suficientes para que alguien se aleje de esta versión, pero sigue siendo un port que funciona, y aún es divertido explorar el jardín. No es óptimo lo que aquí se nos presenta, pero tampoco es un crimen al nivel de The Outer Worlds.

Como ya lo mencioné, el mayor atractivo de la versión de Switch es poder jugar Grounded en donde sea sin gastar mucho dinero, y eso es lo que recomiendo hacer. Exploren el jardín en sus camas y sillones, o mientras van en un viaje. Sin embargo, tal vez sea mejor que opten por disfrutar de esta entrega en PlayStation 5, en donde también encontramos un par de problemas, o en Xbox Series X|S, en donde no existen ninguno de los errores que aquejan a los nuevos ports.