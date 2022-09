Review – Grounded

Después de que los últimos meses de 2021 fueron protagonizados por títulos como Psychonauts 2, Age of Empires IV, Forza Horizon 5 y Hola Infinite, la oferta de Xbox en 2022 ha dejado a muchos con ganas de revivir este periodo repleto de calidad. Hasta el momento, el único proyecto completamente nuevo que Game Studios ha puesto en nuestras manos ha sido As Dusk Falls. Aunque esta experiencia vale la pena, claramente existe el deseo de ver más por parte de las decenas de estudios que le pertenecen a Microsoft. Pese a que el futuro se ve prometedor con un nuevo Fable, Avowed, Everwild, Senua’s Saga: Hellblade II, The Outer Wild 2 y Perfect Dark, entre otros, no es secreto que la oferta de hoy en día puede ser mayor.

Sin embargo, hay un caso especial dentro de los Xbox Game Studios, y se trata de Obsidian. Incluso antes de que los responsables de Fallout: New Vegas fueran comprados por la compañía de Redmond, este equipo ya estaba trabajando en un juego de sobrevivencia que toma la idea de Querida, encogí a los niños, y le da un giro como el que solo estos desarrolladores pueden. De esta forma, en 2020 llegó al mercado Grounded en acceso anticipado para PC y consolas de Xbox. Desde entonces, este título ha ido creciendo y mejorando gracias a la participación constante de millones de personas. Después de dos años en esta etapa, sus creadores por fin están listos para entregarnos la versión 1.0, es decir, aquella que ya puede llegar al mercado como un producto completo.

Grounded se posiciona como la segunda gran carta de Xbox Game Studios para 2022. Gracias al talento de Obsidian, pocos han puesto en duda la calidad de este proyecto, pero considerando que estamos hablando de un título que estuvo en acceso anticipado por dos años, existen aquellos que aún están indecisos. ¿Es Grounded el juego de sobrevivencia que los fans han estado esperando? ¿La idea de Querida, encogí a los niños va más allá de solo tener una visión miniatura de nuestro mundo? ¿La versión 1.0 vale la pena? Descubre las respuestas a estas y más interrogantes en nuestra Atomix Review.

Una aventura en miniatura

Al igual que juegos como Hades, el acceso anticipado de Grounded nos dio la oportunidad de explorar este mundo de una forma limitada. Si bien la participación de los jugadores fue fundamental para que varias de las características del gameplay y la forma en la que funciona este título fueran mejorando a lo largo de los años, hay un elemento que se mantuvo en secreto por obvias razones, y se trata de la historia. De esta forma, la versión 1.0 será la primera vez que se dará a conocer de forma completa la aventura que se nos presenta frente a nosotros.

Al ser un juego de sobrevivencia, Grounded decide comenzar de una forma que dejan en claro que esta idea no solo se limita al gameplay, sino a su narrativa también. Tomamos el control de un niño en particular, Max, Pete, Hoops o Willow, el cual despierta dentro de un maletín enorme, o al menos eso parece. Nuestro protagonista no tiene un solo recuerdo de cómo llegó a estar en esta situación. Junto a esto, descubrimos que fuimos encogidos al tamaño de una hormiga, y nos encontramos en el patio trasero de una familia normal en los 90. Ante la ausencia de algún acompañante, o algo que explique el estado en el que nos encontramos, solo nos queda investigar qué está sucediendo.

Después de encontrar la entrada a un laboratorio, nuestro protagonista conoce a BURG.L, un robot que, al igual que nosotros, ha perdido la memoria. Afortunadamente, no todos sus datos han sido eliminados, y el pequeño asistente será nuestro primer, y único, aliado en la búsqueda de regresar a nuestro tamaño real. Una vez que el jugador interactúa con el androide, Grounded comienza en forma. Aquí se nos ofrece una misión clara, encontrar cuatro chips, los cuales están escondidos en diversas instalaciones científicas. En teoría, obtener la información de estos objetos es la clave para regresar a la normalidad. Sin embargo, esto es mucho más complicado.

Aunque tenemos la oportunidad de encontrar los cuatro chips de cualquier forma, el juego ofrece un orden que podemos seguir. En dado caso de que decidas recorrer el camino tal y como está indicado, el título no solo escalará su dificultad de forma natural, sino que tendremos una imagen clara de lo que en realidad se está llevando a cabo en las sombras. Al igual que muchos juegos del género, la verdadera naturaleza de este mundo no es algo que esté disponible de una forma abierta. En su lugar, información relacionada con nuestro protagonista, BURG.L, la ciencia detrás de la tecnología para encoger a las personas, y mucho más está oculto en una serie de documentos opcionales que logran dar una explicación detallada.

Junto a esto, también encontramos grabaciones del Dr. Wendell Tully, el científico responsable por crear la tecnología capaz de encoger a las personas. Este misterioso personaje será uno de los pocos acompañantes a lo largo de la aventura y, pese a que su presencia se limita principalmente a su voz, se nos ofrece una clara imagen de un hombre que, poco a poco, pierde la cordura debido a la situación en la que se encuentra. Si bien se usan una serie de clichés para presentarnos a este científico, lo que se nos da es una mirada a alguien sumamente inteligente que, debido a su más grande invento, no solo ha perdido a su familia, sino a sí mismo. En muchos juegos de este tipo, este estilo narrativo puede llegar a ser tedioso, ya que no hay un estimulante visual que logre acompañarnos. Si bien en Grounded tampoco existe algo como esto, gracias a la actuación de Zachary Levi, responsable por darle vida a Shazam en el DCEU, todas las emociones logran transmitirse de una gran forma, e incluso llegó el momento en donde esto fue algo que me emocionó encontrar.

Mientras que el Dr. Wendell es un personaje muy bien trabajado, es lamentable que nuestro protagonista sea todo lo contrario. Aquí no jugamos como un avatar sin nombre, sino como uno de cuatro niños que han desaparecido. Cada uno tiene una voz única, pero carecen de una personalidad que los haga resaltar en este mundo. Todos se limitan a realizar una serie de comentarios inofensivos, y crean un contraste con lo que se nos presenta. En todo momento se deja en claro que el jardín es un lugar peligroso, e incluso las grabaciones del científico nos advierten sobre los horrores que aquí se esconden, pero en ningún momento vemos algún tipo de emoción por parte de Max, Pete, Hoops o Willow que nos dé una idea de quién estamos controlando y cómo se sienten en esta situación.

Grounded es un juego lento, y esto se ve reflejado en la forma en la que cuenta su historia. Las respuestas son lo último que obtendrás, y en el camino solo podrás encontrar más y más preguntas. Aunque esto puede sonar tedioso, el juego hace un buen trabajo en convertir cada interrogante en algo interesante. Pese a no presentar alguna idea nueva, Obsidian llevó a cabo un buen trabajo con las grabaciones del Dr. Wendell Tully. No solo tenemos una gran idea de cómo es que este mundo funciona, sino que se nos da una mirada a un hombre bastante complejo que se estaba enfrentando a problemas laborales, matrimoniales y de salud, creando un camino de migajas que nos incita a seguir explorando, no solo para cumplir nuestro objetivo principal, sino para, tal vez, ayudar a alguien más.

Los peligros de una nueva perspectiva

Visualmente, Grounded llama la atención de una forma inmediata. La idea de desarrollar un juego de sobrevivencia en un patio trasero funciona en diferentes niveles, y uno de estos es el estético. Aunque a primera instancia puede parecer que el jardín es un lugar aburrido, Obsidian ha logrado entregarnos un mundo lleno de vida que nos ofrece una serie de locaciones que toman concepciones básicas del género, y nos la entrega de una forma que no habíamos visto antes. El juego comienza de una forma bastante sencilla, el pasto que se nos presenta en la zona inicial es verde a más no poder, proporcionando una seguridad que es imposible encontrar en el resto del juego.

Aquí se nos presenta un mundo bello y lleno de vida. Por pequeño que puede llegar a verse, el jardín cuenta con diferentes biomas que toman en consideración todos los elementos que uno puede encontrar en un patio. En lugar de un desierto enorme, tenemos una caja de arena que te hará sentirte en Dune, ya que los gusanos que gobiernan este territorio salen de las profundidades al sentir tus pisadas. La sombra de un árbol crea una oscuridad perpetua que limita la visibilidad, y es el hogar perfecto para las arañas. Los químicos del pesticida han dado pie a una zona tóxica. El estanque, que en la vida real no llega ni a nuestras rodillas, se ha convertido en un océano en donde un pez Koi gobierna como rey. Madera da pie a una colonia de termitas. Cada nueva zona visitada siempre tiene algo nuevo, un peligro a superar, y una serie de criaturas que te harán reconsiderar la forma en la que tratas a una hormiga o a un mosquito.

Para contrastar esto, los laboratorios son lo más cercano que tenemos a la civilización humana. Sin embargo, todas estas locaciones han sido abandonadas, e incluso algunas ya tienen nuevos inquilinos. Junto a esto, juguetes, cajas de jugo, y una diversa cantidad de utensilios para el jardín se convierten en estructuras gigantes que nos pueden ayudar para atravesar cierta zona, ser nuestro hogar momentáneamente, y funcionan como puntos de referencia que sobresalen de la vegetación. Junto a esto, Grounded hace un fantástico trabajo en ofrecer un buen balance entre lo bello que llega a ser el reflejo de la luna en un charco de agua, el amanecer desde la cima de una mesa de jardín, y lo llamativo que son las luces que emite la enorme casa a la distancia, con el terror que infunden los hormigueros, las cuevas llenas de telaraña, y las grietas en donde algunos gusanos esperan a su próxima presa.

Gracias a que Grounded estuvo dos años en acceso anticipado, el juego corre de gran forma. Aunque el popping es algo inevitable, esto es algo que rara vez llegarás a notar. De igual forma, en toda mi experiencia no vi un solo glitch o error visual, por lo que no tendrás que preocuparte por algún inconveniente que te rompa la ilusión de ser un niño del tamaño de una hormiga.

Lo mejor de esto, es que en todo momento sientes el tamaño de tu personaje. Pisadas normales dejan huecos que requieren que saltes con todas tus fuerzas. Algo tan sencillo como puede ser un escalón se siente como una montaña imposible de escalar. Una escoba es un puente interminable. Siempre es impresionante subir al punto más alto de una roca y ver a la distancia el cobertizo, una parrilla o un bote de basura. Aunque en nuestro mundo estos objetos pueden estar separados por un par de metros, para los protagonistas, estas son distancias que incluso pueden tomar días recorrer. El concepto de Querida, encogí a los niños es usado de gran forma, dando pie a una serie de situaciones que te hacen repensar la forma en la que ves cosas sencillas de tu casa. Sin lugar a dudas, un elemento muy carismático que está muy bien trabajado.

Tono bajo

Tener un espectacular estilo visual no lo es todo para un videojuego. Para transmitir la sensación de encontrarnos en un mundo hostil, Grounded hace un fantástico trabajo del apartado sonoro para dejar en claro los peligros que existen en el jardín. Aunque aquí no encontramos melodías que traten de enaltecer el sentimiento de exploración, o una serie de tonadas que acompañen cada una de nuestras victorias, sí podemos apreciar un trabajo atmosférico que se usa de forma ocasional a lo largo de un día como un acompañante en los momentos en donde más se les necesita.

Una noche tranquila puede parecer inofensiva, pero una vez que la música entra en escena, prepárate para sentir que alguien te está observando. El soundtrack funciona como un elemento que crea un sentimiento inquietante, dejando en claro lo poco bienvenido que eres en este mundo miniatura. Junto a esto, cada uno de los animales tiene un sonido distintivo que, después de varias horas, podrás identificar de forma inmediata. Animales como las moscas, los áfidos y los gorgojos emiten un ruido de miedo ante todo, y siempre tratan de escapar en el momento en el que te ven. Por otro lado, las abejas, hormigas y catarinas pasarán desapercibidas por lo calladas que llegan a ser. Al no ser agresivas, y no tener pavor ante tu presencia, es muy probable que te sorprendan. Sin embargo, son las arañas, termitas y otras criaturas hostiles las que gritan en cuanto te ven. Esta es una advertencia para todos los jugadores, si sigues caminando en la dirección en la que vas, prepárate para tener a un animal persiguiéndote.

En las noches y lugares oscuros es en donde la música atmosférica y los gritos que emite cada animal se combinan para crear una sensación de peligro que solo los juegos de supervivencia pueden ofrecer. Nada es seguro, y siempre que se escucha a una araña a la distancia, lo mejor es comenzar a investigar de dónde viene el sonido, y correr en la dirección contraria. Si no ha quedado claro, Grounded cuenta con un fantástico diseño sonoro que le ha otorgado una voz a una serie de animales que usualmente no escuchamos. La forma en la que este elemento funciona crea un sentimiento que va de la mano con lo temible que este mundo microscópico puede llegar a ser.

Pequeños grandes pasos

Grounded es una experiencia sumamente divertida. Como juego de sobrevivencia, el trabajo de Obsidian Entertainment es una experiencia que toma los mejores elementos del género, y los presenta de una forma amigable que, al mismo tiempo, no deja de ser lo suficientemente hostil para que cada uno de los avances que logres al nivel micro y macro, sean lo suficiente satisfactorios para crear un ciclo adictivo que te mantendrá pegado al control por horas y horas sin saberlo.

Cuando comienzas tu aventura por el jardín no cuentas con una sola herramienta, y el juego no te dice qué hace qué de forma inmediata. Tomando las piedras y el césped a tu disposición, puedes crear un hacha que no solo funciona como una forma de defensa, sino que también te permite talar plantas que te dan ciertos materiales que a su vez puedes emplear para crear más y mejor equipo. La clave aquí es la investigación. Cada material que encuentres puede ser analizado por una máquina especial, la cual te explicará todo lo que puedes crear con cierto elemento a tu disposición. Solo es cuestión tuya encontrar todos los ingredientes.

La experimentación no es algo que existe en Grounded. Aunque puede sonar decepcionante, esto hace que el título sea más directo, y el enfoque se encuentre en descubrir cómo conseguir telaraña, o en qué parte del jardín se ocultan las cochinillas para utilizar sus partes. Junto a esto, con cada elemento que logres analizar en una maquina especial, obtendrás experiencia, y al subir de nivel recibirás planos para más diseños de armas, recetas para la cocina, o una guía para crear la herramienta que te ayudará a explorar más zonas. Este es un proceso sumamente divertido que funciona como la base de la experiencia principal.

Junto a esto, no hay que olvidar que este es un juego de sobrevivencia, por lo que no basta con tan solo tener un buen equipo de exploración, sino que también necesitas tomar en consideración una serie de elementos en particular. Para ser específico, requieres estar al tanto de tu medidor de agua y comida, si pasas mucho tiempo sin ingerir un alimento o beber algo, tu personaje morirá. Afortunadamente, este es un mundo lleno de posibilidades. Puedes buscar latas de refresco o cajas de jugo, las cuales tiran gotas que puedes consumir, incluso el agua puerca está a tu alcance, aunque esto no es algo recomendado. De igual forma, puedes cocinar la carne de los áfidos y los gorgojos. Si prefieres algo más gourmet, también está a tu alcance una serie de comidas que requieren más ingredientes, así como una cocina.

Aunque todo esto puede sonar sencillo, el trabajo de Obsidian es todo menos fácil. Las primeras horas serán largas y complicadas. Tu catálogo de construcción inicia limitado, las armas y armaduras a tu disposición serán simples, y tendrás que ingerir comida cruda y agua puerca para sobrevivir. Sin embargo, una vez que decides ponerte un objetivo claro, la cuestión ya no está en el cómo, sino en el dónde.

Grounded funciona en dos niveles. Primero encontramos al micro, es decir, sobrevivir en este mundo. Estas son tareas que no son impuestas por el juego, sino por el jugador. Tal vez te encontraste con un diente que oculta el calcio que necesitas para aumentar tu salud o mejorar una habilidad, pero no puedes acceder a él sin un martillo especial. De esta forma, tu objetivo será recolectar todos los materiales necesarios. Aunque esto puede sonar como una misión sencilla, esto puede dar pie a más. ¿Qué tal si lo que requieres está en una zona infestada por arañas? Bueno, lo mejor será construir una buena armadura. ¿Una de las piezas está bajo el agua? Es momento de crear algo que dé la oportunidad de sumergirte. ¿Es necesario una instalación especial? Bueno, prepárate para buscar más materiales.

Este es un gran ciclo que te mantendrá ocupado por horas y horas. Sin saberlo, ya habrás explorado gran parte del jardín en la búsqueda de los materiales necesarios para obtener algo que no es requerido para llegar a los créditos. Sin embargo, una vez que tienes todos los elementos en mano, y logras crear el martillo para romper el diente que viste un par de días atrás, obtienes una sensación de satisfacción que solo un juego de este tipo puede dar.

Por otro lado, el segundo nivel en el que funciona Grounded, es en el macro. Aquí estoy hablando de la tarea principal, encontrar los cuatro chips y regresar a la normalidad. Cada uno de estos elementos está en una zona de alto riesgo. Ya sea que necesitas investigar las profundidades de un estanque, atravesar una zona tóxica, o pelear contra un ejército de hormigas negras, estos no son objetivos que puedes hacer de forma inmediata. Todas estas tareas requieren de una planeación. En la mayoría de los casos, tendrás que construir una base improvisada cerca de lo que deseas, ir y venir una y otra vez hasta que te sientas lo suficientemente listo para adentrarte a la boca del león.

Para todo esto, tenemos a nuestra disposición una serie de armas que van desde martillos, hachas, arcos, espadas, tridentes, y hasta bombas, cada una construida con las partes de alguna criatura. Hay algunos elementos que se pueden crear con piedras y plantas, mientras que otros requieren el aguijón de una abeja, la piel de una cochinilla, o la cabeza de una termita. Junto a esto, también podemos hacer uso de varios sets de armaduras, los cuales no solo te darán una mayor defensa, sino que cuentan con un beneficio adicional al usar tres piezas idénticas.

Todo esto da como resultado un ciclo de juego en donde vas a un lugar, encuentras un muro, y construyes algo para derribarlo, solo para encontrarte con otra pared. En papel esto puede sonar tedioso y aburrido, pero, como ya lo mencioné, Grounded es un juego en donde la satisfacción es constante. Las pequeñas victorias valen tanto como las grandes. Incluso si avanzar con la historia no es algo que sea de tu interés, puedes pasar días enteros buscando el lugar perfecto para crear una base, decorarla de la forma que más te agrade, construir cuartos para vivir, para cocinar, para pasar el rato, y para almacenar tus objetos. Aunque esto no es algo de mi agrado, es impresionante todo lo que puedes llegar a formar, incluso puedes agregar torretas y trampas que te ayudarán a mantener a las alimañas alejadas de tu casa.

Por si fuera poco, cada acción que lleves a cabo hará que tu cuerpo sufra de una mutación. Pese a lo que su nombre podría indicar, estas son mejoras pasivas que te ayudan en ciertos aspectos. Si corres mucho, tu rendimiento aumentará, por ejemplo. Usar el hacha para talar te dará una mayor fuerza para reducir el número de veces que tienes que golpear una rama. Es un sistema que te ayudará en todo momento dependiendo de la tarea que estés realizando. El único inconveniente es que solo puede tener dos mutaciones activadas, por lo que tendrás que acceder al menú de forma constante.

Sin embargo, no todo es perfecto en Grounded. Uno de los mayores inconvenientes que posee el juego tiene que ver con el espacio que hay en tu mochila. Solo cuentas con 30 espacios para cargar todo lo que necesitas. Esto quiere decir que tienes que pensar muy bien que vas a llevar en una expedición. El problema surge cuando te das cuenta de que la mitad de tu morral está ocupado por comida, armas y herramientas de exploración, dejando un lugar reducido para cargar algún material que necesitas, o algo inesperado que te encontraste en camino. Esto significa que estarás viajando constantemente entre tu objetivo y tu base para dejar algunos elementos en una caja.

Aunque esto no llega a ser un gran inconveniente durante la mayor parte del juego, en la exploración de hormigueros y en los recorridos por los laboratorios llega a ser frustrante el hecho de que tienes que dejar de lado o desechar algunos ítems solo para darle el espacio a otros. Pese a que un par de mejoras tratan de solucionar esto, nunca llegas a obtener una mochila más grande, lo cual se siente como una oportunidad desperdiciada, y algo que, espero, sea solucionado en un futuro.

Grounded es un juego adictivo. Pese a que los aspectos de sobrevivencia se pueden llegar a sentir bastante sencillos, el ciclo al nivel micro y macro hace que esta sea una aventura sumamente divertida que pondrá a prueba todas tus habilidades de exploración. Siempre es emocionante encontrar alguna zona completamente nueva, y tener que preparar todo el equipo necesario para explorar, buscar nuevos materiales, y seguir expandiendo el catálogo a nuestra disposición. Los arduos años de trabajo de Obsidian han dado como resultado una experiencia robusta en la que te puedes perder por horas y horas.

El tamaño no lo es todo

Pese a que Grounded llegó originalmente al mercado como un juego en acceso anticipado en 2020, la versión 1.0 vale mucho la pena. Tanto nuevos como viejos jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de la campaña principal. La historia no es solo un elemento que nos presenta una aproximación interesante a los conceptos básicos del género, sino que nos proporciona con un objetivo principal que nos guía de una gran forma por este mundo hostil.

La idea de desarrollar un juego de sobrevivencia en un mundo pequeño no solo hace que logremos ver de una nueva forma a objetos comunes y corrientes, sino que también crea un ambiente en donde los pequeños animales que podemos aplastar con un dedo se transforman en bestias de las cuales es mejor correr. El aspecto sonoro y visual trabajan en conjunto para darle un mayor peso a lo temible que puede llegar a ser el patio trasero de alguien, pero sin olvidar que también existe belleza en estos lugares.

Por su parte, el gameplay de Grounded nos presenta con un ciclo que constantemente nos recompensa con nuevos ítems, planos de construcción, y mejoras que hacen que la exploración sea sumamente adictiva. Puedes pasar días construyendo tu base principal, recolectando materiales y conociendo el jardín como la palma de tu mano antes de siquiera buscar a BURG.L por primera vez, o embarcarte en una expedición que sea tan complicada como lo desees. Aunque hay espacio para mejorar en un par de elementos, la experiencia base es sumamente sólida, y una de las más divertidas que he tenido la oportunidad de disfrutar en todo el año.