IntensaMente 2 ya tiene calificaciones de la prensa

El día de hoy ha salido en cines IntensaMente 2, cinta de animación por parte de Pixar que es una secuela a la original que vimos en el 2015, y que no está de más decir, fue aclamada en su momento por parte de la crítica, teniendo como resultado el llevarse a casa la estatuilla de los Óscar. Y ahora que la secuela está en los cines, ya se ha dado a conocer que opina la prensa de ella, después de todo, los expertos en la parte cinematográfica han tenido acceso varios días antes a la cinta para formarse una opinión.

Para cuando esta nota está en redacción, la cinta ha logrado acumular un 92% en las puntuaciones de la famosa página de Rotten Tomatoes, y eso significa que la producción está dentro de lo que se considera como producto fresco, por lo que es recomendable para que el público la vea. Derivan opiniones en las que se menciona primeramente que la técnicamente de animación es destacable, a eso se agrega la congruencia del guión y que no se echo a perder la intención de la original a pesar de tener personajes nuevos.

Acá algunas opiniones:

The Atlantic: Me reí lo suficiente con las nuevas emociones como para disfrutar esencialmente de Inside Out 2. Pero aunque a menudo es encantador y identificable, es una decepción si se consideran las alturas que podría alcanzar un proyecto de este tipo.

CNN: Una secuela maravillosamente inteligente que envejece el concepto con una palabra temida: pubertad. Cualquiera que sea la edad, hay mucho que gustar en una película que ofrece las risas y la dulzura necesarias, al mismo tiempo que logra sentirse bastante profunda.

Empire Magazine: Esta es probablemente su mejor película desde Coco y su mejor secuela desde Toy Story 3.

IGN Movies: Inside Out 2 es más una metáfora que un significado. Explica mucho sobre las confusas emociones asociadas con la pubertad, a menudo de manera inteligente, pero rara vez permite sentirlas o experimentarlas como lo hizo su predecesor.