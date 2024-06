Miyazaki habla del port de Bloodborne en PC

Por años se ha pedido una versión remaster de Bloodborne para computadoras, con mejor rendimiento que permita probar este título a 4K y 60 cuadros por segundo, pero extrañamente no hay forma de que esto sea una realidad, por mucho que lo deseen en el equipo de FronSoftware, quienes lo crearon. Y es que al final el proyecto fue pagado como exclusivo para PlayStation 4, por lo que Sony es quien tiene la última decisión, pero que podría hacerse real, ya que están llevando muchos de sus títulos a esta plataforma.

De forma reciente el medio de PC Gamer ha tenido una entrevista con Hidetaka Miyazaki, y durante las preguntas llegó algo que se ha convertido en una preguntada obligada para quienes hablen con el CEO de FromSoftware, y esa es la de en qué momento llegará ese port tan pedido por los fans. La respuesta ha tenido sus toques ambiguos, pero también detalles que dan a entender que no está en sus manos la decisión de traer de vuelta esta producción para un hardware superior.

Entonces, le preguntaron si les gustaría hacer un port, y esta fue la respuesta:

Sé con certeza que estos tipos quieren un port para PC. Si digo que quiero uno, también me meteré en problemas. Pero no es nada a lo que me oponga.

Obviamente, como uno de los creadores de Bloodborne, mi opinión personal y puramente honesta es que me encantaría que más jugadores pudieran disfrutarlo. Especialmente como un juego que ahora está alcanzando la mayoría de edad, uno de esos juegos del pasado que se pierde en hardware más antiguo. Creo que cualquier juego como ese sería bueno tener la oportunidad para que más jugadores puedan experimentarlo y revivir esta reliquia del pasado. En lo que a mí respecta, eso es definitivamente. No es algo a lo que me opondría..