Los cómics de Spider-Man no carecen de creatividad. A lo largo de los años, diferentes escritores se han dado a la tarea de crear historias impresionantes con este personaje. Ahora, actualmente está en circulación Las 8 muertes de Spider-Man, serie que no solo enfrenta al arácnido contra su mortalidad, sino que también lo transforma en personajes como Juggernaut.

En Las 8 muertes de Spider-Man, el Doctor Muerte, ahora convertido en el nuevo Hechicero Supremo, delega en Spider-Man la misión de proteger al mundo de Cyttorak. Si bien el arácnido corre el peligro de morir, Doom evita que esto suceda al construir un traje que le permite revivir, aunque con una serie de cambios sustanciales. Uno de estos se llevó a cabo durante los números 68, 69 y 70 de The Amazing Spider-Man, en donde Peter se transforma en Juggernaut, uno de los villanos más icónicos de los X-Men.

Si bien esta no es la primera vez que algo así sucede en el universo de Marvel. Sin embargo, la transformación de Spider-Man no dura mucho. Aunque la historia aún no llega a su fin, este evento deja en claro que los fans pueden esperar todo tipo de sucesos que, sin importar qué tan ridículos pueden sonar, son capaces de conectar con el público. En temas relacionados, la serie de Daredevil: Born Again nos dice qué ha pasado con Spider-Man en el MCU. De igual forma, actriz de Stranger Things se sumará a Spider-Man 4.

Vía: Spider-Man