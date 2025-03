Toy Story 5 es una de las películas más esperadas del 2026, pero al mismo tiempo es una cinta por la que no muchos están emocionados. Si bien no es una mala cinta, la cuarta entrega no fue del agrado de muchos fans, por lo que las expectativas por el nuevo largometraje son bajas. Ante esto, el director creativo de Pixar ha compartido nueva información sobre el proyecto.

En una entrevista por el 30 aniversario de la serie, Pete Docter, codirector creativo de Pixar, ha señalado que Toy Story 5 será una película muy importante para el estudio de animación. La cinta no solo tratará de presentarnos un conflicto entre lo clásico y moderno, sino que también actualizará el ritmo narrativo para el público moderno, esto con el objetivo de demostrar que Woody y compañía aún son vigentes. Esto fue lo que comentó:

“Diré que con Toy Story 5, creo que Andrew [el guionista y director] ha hecho un trabajo excelente al dejar que los momentos respiren de forma inesperada. Cosas que [te hacen pensar]: ‘¿Es una película de Toy Story?’, con algunas de sus decisiones, algo que creo que necesitamos en este momento. Ya hemos tenido cuatro. Tenemos que mantener a la gente sorprendida, así que va a ser divertido. Así que nuestro objetivo era, al igual que [Steven] Spielberg hizo con Indiana Jones y Star Wars con George Lucas, llevar la animación a algo que podamos disfrutar los veinteañeros y treintañeros”.

Aún hay muchas dudas sobre Toy Story 5, pero las recientes declaraciones de Dexter dejan en claro que Pixar está pensando en formas de hacer que la siguiente entrega en su icónica serie sea capaz de conectar con todos, una tarea más complicada de lo que muchos podrían llegar a pensar.

Te recordamos que Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026. En temas relacionados, así fue como Disney y Pixar celebraron el 30 aniversario de la serie. De igual forma, escritor revela el final alternativo de Toy Story 3.

Vía: The Hollywood Reporter