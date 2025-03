Surge nueva tendencia de IA en redes sociales

Las modas del internet son efímeras. La semana pasada, todo el mundo compartió imágenes suyas creadas con inteligencia artificial con un estilo similar al de Studio Ghibli. Ahora, esto ha quedado en el pasado, y el público está interesado en convertirse en figuras de acción con la ayuda de, una vez más, ChatGPT.

En las últimas horas, ha surgido una tendencia en donde los usuarios utilizan la inteligencia artificial para convertirse en figuras de acción, con todo y una caja de plástico con accesorios. Sin embargo, no todos tienen acceso a esto, puesto que es necesario el último modelo de GPT-4o y obtener ChatGPT Plus, el cual tiene un costo. Sin esto, no podrás convertirte en un juguete.

Además de la imagen para convertirte en figura de acción, también es necesaria la siguiente orden:

“Crea una imagen. Un juguete de la persona de la foto. Debe ser una figura de acción. Junto a la figura debe haber accesorios para el juguete como una pala de pádel, un tubo de pelotas de pádel, un bolso y una gorra. En la parte superior de la caja escribe ‘Padel Fan Survival Kit’. Visualízalo en estilo realista”.

Muchos Me Preguntáis™️ cómo se hace esto. Os dejo el prompt, empecé la conversación con el de un amigo: https://t.co/hn5TIuuuTZ pic.twitter.com/alpdCRPht5 — Javier Lacort (@jlacort) March 30, 2025

Si bien algunas características de ChatGPT Plus están disponibles en su versión gratuita, todas las herramientas necesarias para estas tendencias aún tienen un muro que solo se puede separar al pagar. Junto a esto, el éxito que han tenido las imágenes de Ghibli y figuras de acción han hecho que la demanda por este servicio de suscripción aumente considerablemente, algo que no solo hace que la espera por las herramientas gratuitas tarden más en llegar, sino que afectan al planeta.

Solo nos queda esperar para ver cuál es la siguiente tendencia efímera que nos lleve un paso más a la destrucción del planeta. En temas relacionados, la tendencia de Studio Ghibli causa polémica. De igual forma, acusan a la inteligencia artificial de arruinar las películas de Studio Ghibli.

Vía: Hipertextual