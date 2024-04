Rediseñan al personaje protagonista de Silent Hill 2 Remake

Parece que el remake de Silent Hill 2 desarrollado por Bloober Team no está teniendo una buena aceptación, pues cuando vimos su primer tráiler en el último State of Play solo hubo decepciones por parte de los fanáticos, esto va desde el rendimiento que se veía pobre, hasta un combate nada pulido. Sin embargo, esto no ha sido lo más detestado por parte de los fanáticos, pues el diseño del personaje protagonista, James Sunderland, se ha llevado las palmas.

Sin embargo, parece que el equipo de desarrollo está tomando en cuenta los comentarios, pues algunos usuarios han detectado que en la página de Steam del juego se ha cambiado el ícono del mismo, y para su sorpresa, el personaje luce mucho mejor en comparación a los tráilers que hemos visto. Esto es una buena noticia, dado que al final estarían considerando las retroalimentaciones de los seguidores, esto desde las destructivas hasta constructivas.

Aquí lo puedes ver:

No está de más comentar, que esto solo se ha puesto en la página de Steam, dado que en los perfiles de desarrolladores se sigue usando el primer arte revelado que no gusto a la gente, aunque puede ser que solo sea cuestión de tiempo para que hagan el cambio en todas partes. Los fanáticos al hacer el descubrimiento se han puesto felices, comentado que luce mucho mejor y que seguramente la gente de Konami y Bloober Team tomaron en cuenta los comentarios en las redes.

Acá una descripción del juego original: