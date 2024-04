Primeros miembros del elenco para nueva serie de The Office

Muchas comedias han superado el paso del tiempo, y una de ellas es ni más ni menos que The Office, serie que hasta el día de hoy se conserva entre las más queridas del mundo, razón por la cual se sigue viendo por quienes ya la conocían y también las nuevas generaciones. Eso nos lleva a que se piense en algún revival o secuela de la misma, y poco a poco esto va cobrando forma, al menos es lo que se dice entre los expertos y filtradores del medio de Hollywood.

Según lo que ha reportado el medio de Hollywood Reporter, se han elegido a los dos primeros miembros del elenco, siendo ellos Sabrina Impacciatore ( The White Lotus ) y Domhnall Gleeson ( Star Wars: The Rise of Skywalker ), opciones ideales para lo que están buscando los directores en cuanto a potencial. Y al parecer, a comparación del show que ya conocemos, se buscan estrellas de talla media que hayan participado en productos con cierto grado de importancia para el negocio.

No está de más comentar, que representantes de Universal Television, que está produciendo la versión actualizada de los creadores Greg Daniels y Michael Koman ( Nathan for You ), se han negado a quienes les han preguntado si todo esto terminará por ser una realidad. Parece que es un proyecto bastante guardado, por lo que la revelación debería llegar hasta que tengan listo aunque sea el logo o un pequeño teaser de avance.

Hace no mucho tiempo se informó que el creador de The Office, Greg Daniels, abrió una sala de desarrollo a principios de enero para darle forma a una nueva serie que se desarrollará en el mismo universo. Daniels recientemente contrató a Koman para co-crear el proyecto, casi asegurando que no habrá un reinicio ni nada parecido, todo lo que ocurrió en el show si pasó y esta será la continuación del mismo.

Recuerda que puedes ver The Office en streaming.

Vía: HR

Nota del autor: Sería bueno seguir con esta serie, dado que la primera fue muy divertida y con doblaje aún más. Habrá que esperar a que la confirmen los productores.