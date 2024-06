¡Filtración masiva de la Epic Games Store!

Recientemente, se lanzó EpicDB, una base de datos similar a SteamDB, la cual le ha dado la oportunidad al público de explorar algunos de los planes que las compañías tienen en puerta para PC. De esta forma, múltiples anuncios aún sin confirmar de manera oficial se han filtrado, incluyendo Final Fantasy XVI y The Last of Part II para esta tienda digital.

Al buscar el nombre de alguna compañía, encontrarás múltiples proyectos. Algunos de estos son productos que ya están disponibles, como Fallout 4, otros recientemente fueron anunciados, como LEGO Horizon Adventure, mientras que un par no han sido confirmados y solo aparecen con su nombre clave. Estos son solo algunos de los títulos que llegarían a PC en un futuro:

Final Fantasy XVI (Skobeloff)

Final Fantasy IX Remake (Momo) FFXVI (Skobeloff) con un paquete de inicio Tetra Master y bonificación de cuchillos de ladrón

Remake de Turok por parte de Saber

The Last of Us Part II

Cosas como Final Fantasy XVI y The Last of Us Part II son proyectos que sabíamos que inevitablemente estarían disponibles en PC. Por su parte, el remake de Final Fantasy IX es algo que ya se había filtrado hace un par de años. Sin embargo, el remake de Turok es algo completamente nuevo.

Como ya lo mencionamos, la EpicDB cuenta con múltiples proyectos que no han sido anunciados de forma oficial, por lo que seguramente seguirán surgiendo filtraciones que nos den una idea de todo lo que llegará a PC en un futuro. En temas relacionados, Epic Games sufre de un robo de información. De igual forma, la Epic Games Store llegará a iOS este mismo año.

Nota del Autor:

Lo interesante es ver que otra plataforma asegura que el remake de Final Fantasy IX está en camino. Este es un proyecto que se filtró hace años, y si bien algunos insiders aseguran que este título llegará en un futuro, no hemos escuchado mucho de él desde entonces. Sin embargo, con esta información todo parece indicar que veremos a Zidane y compañía en un futuro.

Vía: ResetEra