Después de múltiples batallas legales a lo largo de los últimos años, Epic Games por fin está listo para llevar su tienda digital a las plataformas de iOS y Android, aunque solo en Europa. Aunque por el momento no hay una fecha de lanzamiento exacta para esto, se ha mencionado que los desarrolladores de Fortnite están haciendo todo lo posible para que esto sea una realidad a finales de 2024.

Como parte de la presentación de State of Unreal que se llevó a cabo el día de hoy, Steve Allison, director general de la Epic Games Store, reveló que ya están en marcha los planes para llevar la tienda virtual de la compañía a dispositivos iOS y Android, así como Fortnite una vez más a estas plataformas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We’re coming to iOS and Android!

Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A

— Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024