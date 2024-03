La Historia sin Fin tendrá nueva adaptación a películas

Antes de obras que trascendieron los libros como Harry Potter y Crepúsculo, se tuvieron otras historias de interés que han logrado hacerse su espacio a pesar de que la popularidad no fuera la misma, más por el hecho de que las redes sociales no estaban presentes para la humanidad. Dentro de esas sagas se encuentra La Historia Sin Fin, franquicia que nos cuenta las aventuras Bastian, un chico que lee un libro y de inmediato es transportado a su narrativa como por parte de magia.

En su momento e tuvieron algunas películas, de las cuales solo la primera logró destacar por tan detallados efectos especiales que se podían conseguir en la época. Y ahora, de manera sorpresiva se ha anunciado el regreso de la saga en formato de varias cintas que nos van a contar toda la narrativa de los libros. Esto de la mano entre Michael Ende Productions y See-Saw Films, quienes traerán a estos personajes con un nuevo aspecto con las bondades que la tecnología de esta era nos puede ofrecer.

See-Saw ha estado detrás de películas como “Lion” y “The Power of the Dog” y los recientes éxitos de pantalla chica como “Heartstopper” y “Slow Horses. Iain Canning y Emile Sherman producirán para See-Saw junto a Roman Hocke y Ralph Gassmann para Michael Ende Productions. Este es un plan que no solo incluye poner una película con todos los acontecimientos compactados, sino lo más detallado posible, incluso si se trata de más de cuatro producciones.

Acá las declaraciones de productores:

La historia es a la vez oportuna y atemporal, y realmente tiene la oportunidad de ser contada de una manera nueva. Y parte de lo especial del libro es que puedes volver a él en diferentes edades de tu vida y encontrar diferentes niveles de significado. Entonces, qué maravilloso que tengamos esta oportunidad de crear una nueva perspectiva que tendrá nuevas capas y significados. Simplemente creemos que cada generación merece su propio viaje a Fantástica.

Recuerda que la primera cinta de los años ochenta está disponible en sitios como Amazon Prime Video. No hay fechas de estreno para las próximas adaptaciones.

Vía: Variety

Nota del editor: Es una historia Isekai super entretenida, por lo que valdrá la pena echarle un ojo a la nueva adaptación. Además, con los efectos modernos seguramente va a lucir como nunca antes nos hubiéramos imaginado.