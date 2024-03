El futuro de God of War es incierto por el momento. Con Ragnarok y el DLC de Valhalla ofreciendo una muy buena conclusión para esta saga en la serie, todo parece indicar que Kratos podría descansar en los próximos años. Si bien por el momento no hay información oficial, rumores señalan que múltiples proyectos de God of War están en desarrollo, incluyendo uno que no estaría a cargo de Santa Monica.

Recordemos que la saga de God of War ha estado en las manos de Santa Monica desde su concepción. Al respecto, Silknigth, insider que ha filtrado información acertada de PlayStation en el pasado, ha revelado que un estudio completamente diferente estaría a cargo de uno de los juegos de God of War en desarrollo, aunque no compartió información detallada al respecto.

However, there is more than one project related to God of War, even outside of Santa Monica Studios. — Silknigth (@Silknigth) March 5, 2024

Si bien no sabemos cuál será el siguiente paso para Kratos en la línea principal, rumores han señalado que una colección remasterizada de los primeros tres títulos de God of War está en camino al PlayStation 5. De esta forma, es probable que un equipo como Bluepoint Games sea el responsable de este proyecto. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que otro estudio pueda tomar las riendas para la siguiente saga, la cual los fans esperan nos lleve a Egipto o Japón.

Junto a esto, Silknigth ha señalado que la versión de God of War Ragnarok para PC llegaría en el primer cuarto del 2025, aunque hay una pequeña posibilidad de que esto suceda a finales de este año. Por su parte, PlayStation y Santa Monica se han mantenido en silencio sobre el futuro de esta serie. En temas relacionados, así se vería un remake del primer título. De igual forma, se filtran detalles de lo que sería el nuevo God of War.

Nota del Editor:

Si se trata de la colección remasterizada, está bien que un estudio como Bluepoint tome las riendas del proyecto. Sin embargo, si se trata de la siguiente gran saga, es probable que surjan una serie de conflictos con Santa Monica. De igual forma, considerando la forma en la que funcionan las propiedades de Sony, es muy probable que este no sea el caso.

Vía: Silknigth